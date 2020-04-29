أرثر ميلو يحسم موقفه من الرحيل عن نادي برشلونة

حرص أرثر ميلو، نجم نادي برشلونة الإسباني، على إصدار بيان رسمي، للرد على كافة التقارير التي تتحدث عن قرب رحيله عن البلوغرانا، في الميركاتو المقبل.

وقال ميلو في بيانه، والذي أرسله لكل وسائل الإعلام الإسبانية، إن قراره النهائي هو الاستمرار في البارسا ولسنوات عديدة، ليوقف بذلك شائعات انتقاله.

وقال: "البارسا هو المكان الذي طالما أردت أن أكون فيه، وأريد أن أكون فيه، وأريد أن أستمر لسنوات هنا، أشكر اهتمام الأندية الأخرى".

وأضاف: "خياري الوحيد هو البقاء في البارسا، ولبضع سنوات أخرى".

وتابع: "للأندية الأخرى أقول لكم شكرا لاهتمامكم، ولكن خياري الوحيد هو البقاء في البارسا لبضع سنوات أخرى".

ويرتبط أرثر بعقد رسمي مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2024 حيث انضم لصفوف الفريق قادما من غريميو في صيف عام 2018.

وارتبط ميلو بالرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل والذهاب إلى إنتر ميلان.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أخيرا أن برشلونة قد يدمج اللاعب في صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المطلوب بقوة في "كامب نو".