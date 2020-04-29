تقرير: إنتر ميلان يعقّد صفقة لاوتارو مارتينيز مع نادي برشلونة

قالت تقارير صحفية، إن صفقة انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، إلى برشلونة الإسباني أصبحت معقدة للغاية.

ويرغب برشلونة في الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز في الموسم المقبل، كي يكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز في صفوف البلوغرانا، حيث ينتهي عقد الأخير مع البارسا في صيف 2021، علما بأنه يبلغ حاليا من العمر 33 عاما.

وقالت شبكة "سبورت ميديست إيطاليا"، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن مطالب إنتر ميلان فيما يخص بيع لاوتارو مارتينيز أصبحت معقدة للغاية، وربما تؤدي إلى فشل انتقاله إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن إدارة إنتر ميلان تطلب الحصول على 90 مليون يورو نقدا، بالإضافة إلى التشيلي الدولي أرتورو فيدال، وإعارة الفرنسي أنطوان غريزمان إلى النيراتزوري، وهو ما يجعل الصفقة شبه مستحيلة بالنسبة لمسؤولي برشلونة.

وتابعت: "قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان 111 مليون يورو، وسعر فيدال 20 مليون يورو، وسيكون من المستحيل على برشلونة أن يدفع 90 مليون يورو، ويبيع فيدال، ويفرّط في خدمات غريزمان على سبيل الإعارة في ظل المقابل الضخم الذي دفعه لضم اللاعب السابق من نادي أتلتيكو مدريد وهو 120 مليون يورو".

وشارك مارتينيز هذا الموسم في 31 مباراة، وأحرز 16 هدفا وصنع 4 أخرى مع إنتر ميلان.

ويمتد عقد اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، برفقة النيراتزوري، حتى صيف 2023.