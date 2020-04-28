بيكهام ينافس إنتر ميلان ونيوكاسل يونايتد من أجل ضم أرتورو فيدال

أبدى ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، اهتمامًا بالتعاقد مع الدولي التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، لينضم بذلك إلى ناديي إنتر ميلان، ونيوكاسل، الساعيين لضم اللاعب أيضًا.

وأظهر الدولي الإنجليزي السابق اهتمامًا أيضًا من قبل بالتعاقد مع ليونيل ميسي، ولويس سواريز، نجمي النادي الكتالوني، لكنه يرى أن فيدال هدف أكثر جدوى من المهاجمين الأرجنتيني والأورغواياني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ووسائل إعلام تشيلية أيضًا، سيكون فيدال رهانًا من قبل لاعب كرة القدم السابق والآن مالك إنتر ميامي.

وبطبيعة الحال، سيكون على إنتر ميامي أن يتصارع مع إنتر ميلان، الذي يسعى مدربه أنطونيو كونتي إلى ضم فيدال منذ فترة طويلة، وكذلك نيوكاسل يونايتد الذي يحاول التعاقد مع الإيطالي ماسيمليانو أليغري لتدريبه الموسم المقبل.

وتوجد عقبة أخرى أمام بيكهام هي برشلونة نفسه والذي أكد أكثر من مرة عبر مديره الفني كيكي سيتين أنه يقدّر بشدة مساهمة فيدال والتزامه مع التأكيد على رغبته الشديدة في الإبقاء عليه.

ودخل فيدال تشكيلة برشلونة منذ البداية 4 مرات في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، وشارك 10 مرات كبديل، ولم يكن في التشكيلة الأساسية في أهم مباراتين أمام أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، قبل توقف الليغا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يقبل فيدال استبعاده من التشكيلة، وأبلغ محطة (تي.في3) الكتالونية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه "سيبحث عن حل وسينظر في الأفق" إذا لم يستعد موقعه الأساس.