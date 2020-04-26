صحيفة تكشف موقف تير شتيغن من الرحيل عن نادي برشلونة بعد تأجيل المفاوضات

يمتلك الحارس الألماني، مارك-أندريه تير شتيغن، عقدًا مع نادي برشلونة، حتى يونيو/حزيران 2022، وقد اجتمع وكيل أعماله، رينيه فوم بروخ، مع إدارة النادي الكتالوني قبل انتشار وباء فيروس كورونا، واتفق الطرفان على الاستمرار معًا لسنوات عديدة أخرى، بعد يونيو/حزيران 2022.

ويشعر تير شتيغن، الذي وقّع بالفعل، على أول تجديد له في العام 2017، بأنه مستقر تمامًا مع برشلونة؛ حيث أنجب نجله في برشلونة، ولديه منزل في منطقة كاستيلديفيلس، بالقرب من منزل زميله، وقائده ليونيل ميسي.

بالإضافة إلى ذلك، في المقابلة التي أجراها مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" في 24 فبراير/شباط الماضي، أوضح بالفعل، نواياه في الاستمرار في الارتباط بالنادي قائلا: "يتبقى لي سنتان على العقد، أنا وعائلتي بصحة جيدة هنا، نحن في المنزل. هدفي هو الاستمرار والأمور تسير على ما يرام".

وأضاف: "قبل انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتوقف جميع المسابقات في الوقت الحالي، هناك محادثات، لكنها فضفاضة؛ لأنه لا يوجد تسرع من جانبي".

وبعد شهرين من العزل العام، لم تتغير نوايا حارس المرمى الألماني؛ فهي لا تزال كما هي، على الرغم من حقيقة أن العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، أبدت اهتمامًا به.

وبرز اسم بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني كأبرز الأندية الساعية خلف تير شتيغن، الذي ينافس مانويل نوير على حراسة مرمى المنتخب الألماني.

كل من في برشلونة، يرى أن الحارس الألماني الدولي، يستحق عقدًا محسنًا. ووافق تير شتيغن نفسه، على وقف أي مفاوضات للتجديد، حتى بعد انتهاء أزمة كوفيد-19 واستئناف الليغا، وحينها سيكون هناك وقت للتحدث مرة أخرى.

سيكون ذلك عندما يجري برشلونة تقييمًا دقيقًا للأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على خزائن النادي، سيكون واضحًا مع الموارد التي يمتلكها، وما لا يتعين عليه القيام به، مثل هذه المفاوضات المهمة.

ومن المعروف أن برشلونة، لديه تير شتيغن وميسي فقط، اللذان يسعىا لتجديد تعاقدهما قبل انتهاء العام المقبل.

وفي ظل وجود شرط جزائي في عقد تير شتيغن، يبلغ 180 مليون يورو، لا يكن لأي نادٍ في العالم في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، أن يخاطر بالتعاقد مع الحارس بهذا المبلغ، دون رغبة برشلونة.

لذلك، يَفترض النادي الكتالوني، أنّ بإمكانه التفاوض بهدوء مع حارسه الأساسي، لتقديم أفضل الشروط الممكنة لتير شتيغن في عقد جديد يساويه مع لاعبين آخرين، يشكلون العمود الفقري للفريق.

في سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن برشلونة توصّل لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي، بشأن صفقة صيفية.

وأفادت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة يفضل التعاقد مع الحارس الكاميروني، آندري أونانا، مع أياكس، خاصة، أنه أحد ناشئي أكاديمية النادي الشهيرة "لا ماسيا".

ويبحث برشلونة عن حارس جديد، بعد تقارير عن نيته التخلص من الحارس، نوربيرتو نيتو، الذي انضم للنادي الكتالوني الصيف المقبل من فالنسيا. كما تحوم الشكوك حول تمديد عقد الحارس الألماني، مارك آندري تير شتيغن.

وأشارت "سبورت"، إلى أن برشلونة يرى أن أندريه أونانا، سيكون أفضل خيار بالنسبة للمركز الثاني في حراسة الفريق.

وأوضحت، أن برشلونة لن يقوم بأي خطوة رسمية مع أونانا، قبل التخلص من نيتو، كما أوضحت، أن أياكس يريد الحصول على 40 مليون يورو، للموافقة على بيع أونانا.

ووفقًا لـ "سبورت"، فإن ريال بيتيس، مهتم بالتعاقد مع نيتو، كما أن فالنسيا ينوي استعادة لاعبه.

ولكن الصحيفة قالت، إن أياكس قد يتراجع عن مطالبه المالية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وفي مارس، 2019، أعلن أياكس تجديد عقد حارسه الكاميروني، آندري أونانا، حتى صيف العام 2022.

وانتقل أونانا من فريق برشلونة تحت 19 عامًا، إلى أياكس في يناير 2015، مقابل 150 ألف يورو، وشارك مع الفريق الأول للنادي الهولندي، في 178 مباراة، تلقّى فيها 158 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في 74 مباراة.