الأزمة المالية تهدد حلم عودة نيمار واستمرار تير شتيغن في نادي برشلونة

قالت صحيفة "ماركا" إن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني ستكون معقدة للغاية، والأرجح أنها لن تحدث.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الأحد: "يُعتبر نيمار الحلم الأكبر بالنسبة لرئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في الموسم المقبل، حيث يعتبره صفقة سيكون لها نتائج إيجابية على الفريق الكتالوني مستقبلاً، كما أن ضم نيمار سيكون ورقة انتخابية رابحة للرئيس، في حالة دخوله سباق انتخابات برشلونة العام المقبل".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عودة نيمار تعتبر طلبا ملحا من جانب اللاعبين أصحاب النفوذ في غرفة خلع الملابس، وعلى رأسهم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، وجيرارد بيكيه.

وتابعت: "عندما يتعلق الأمر بالجانب الاقتصادي، فإن الصورة تتغير كليا، حيث ستكون الصفقة أكبر من إمكانات برشلونة في الوقت الحالي، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أصابت النشاط الرياضي عامة والكروي خاصة بالشلل، مع خسائر مالية مدوية لجميع الأندية الأوروبية".

وأكدت أن القيمة الإجمالية لصفقة نيمار يمكن أن تصل إلى 500 مليون يورو، حيث سيطلب باريس سان جيرمان مبلغا لن يقل عن 170 مليون يورو لبيع اللاعب البرازيلي، إضافة إلى راتب نيمار نفسه، الذي يصل إلى 70 مليون يورو في باريس سان جيرمان، مع مدة عقده الجديد مع البارسا التي من المتوقع أن تكون 5 مواسم".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن المفاوضات بين برشلونة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن توقفت في الوقت الحالي، حيث يريد مسؤولو البلوغرانا معرفة الموقف المالي للنادي مع الضربات المتلاحقة التي يتعرض لها العملاق الكتالوني في ظل أزمة "كورونا".

وينتهي عقد تير شتيغن مع برشلونة في صيف 2022، ولم تسفر مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين عن الوصول إلى اتفاق حتى الآن، خاصة بعد قرار البارسا بتعليق المفاوضات حتى إشعار آخر.

وأكدت "سبورت"، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن فشل مفاوضات تجديد عقد تير شتيغن سيدفع أندية يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني للدخول في مباحثات جادة لضم حارس "المانشافت".