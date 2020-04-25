وكيل نيمار السابق: رئيس ريال مدريد أبلغني أنه لا يزال يحلم بضم اللاعب

أكد فاغنر ريبيرو، وكيل الأعمال السابق للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يزال يحلم بالتعاقد مع نيمار.

وسعى ريال مدريد منذ سنوات للتعاقد مع نيمار عقب رحيله عن برشلونة في 2017، وكذلك عندما كان يلعب في سانتوس وأخيرا وهو في باريس سان جيرمان، ولكن لم يتمكنوا من إحضاره إلى سانتياغو برنابيو.

وقال روبيرو لشبكة ESPN، يوم السبت: "لقد ذهبت إلى مدريد عدة مرات، لأن فلورنتينو كان لديه حلم بالتعاقد مع نيمار. في مايو من العام الماضي كنت في مكتبه، وقد أخبرني أنه لا يزال يحلم بضم نيمار".

وانتقل مهاجم البرازيل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017 قادما من النادي الكتالوني، لكن ريبيرو كشف عن التكلفة التي سيكلفها وكشف النقاب عن (سبب عدم ضمه الصيف الماضي)، موضحا: "لأن نيمار لم يكن لديه سعر محدد. يمكن لباريس سان جيرمان أن يطلب 500 مليون يورو؛ لم يكن هناك سعر لأنه كان لا يزال لديه عقد طويل".

وأضاف ريبيرو: "هذا الموسم، لديه (نيمار) سعر ثابت حدده الفيفا، نسبة مئوية من مبلغ 222 مليون الذي تم دفعه، اليوم سعر نيمار يبلغ 164 مليون يورو".

وكان نيمار يريد العودة إلى برشلونة الصيف الماضي، لكن باريس سان جيرمان رفض كافة العروض الممكنة لذلك ليظل في الفريق الفرنسي الموسم الحالي.

وأكمل: "نيمار أفضل بكثير من ميسي وكريستيانو رونالدو، لم أرَ نيمار يلعب بشكل سيئ أبدًا، كان دائمًا يصنع الفرق في سانتوس، على الرغم من تعرضه للضرب في المباريات، حيث دائما ما كان يسجل أو يمرر تمريرات حاسمة. ورأينا ذلك في كل من برشلونة وبي إس جي".