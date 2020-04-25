تفاصيل مثيرة جديدة في علاقة والدة نيمار مع صديقها تياغو راموس

لا تزال علاقة والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع صديقها العاطفي تياغو راموس تثير الجدل، وسط تقارير متضاربة حول استمرار أو نهاية العلاقة التي بدأت قبل أسبوعين.

وكانت نادين غونسالفين، والدة نيمار، البالغة من العمر 53 عاماً، قد أعلنت ارتباطها عاطفياً من تياغو راموس، 22 عاماً، قبل 15 يوماً تقريباً، وذلك عندما نشرت صورة لهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، في علاقة باركها نجلها نيمار، رغم أن صديقها أصغر منه بما يقرب من 6 سنوات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العلاقة بين والد نيمار وصديقها تياغو راموس انتهت نتيجة اكتشاف نادين غونسالفين بأن صديقها كانت لديه علاقات عاطفية مع رجال، ما يؤكد أنه مثلي الجنس، وتعرضت لضغوط من العائلة لإنهاء العلاقة بينهما.

إلا أن صحيفة ibahia البرازيلية ذهبت إلى أن العلاقة بين والدة نيمار وراموس لا تزال قائمة، ولكن نادين غونسالفين قررت أن تكون تلك العلاقة خلف الكواليس.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن الاتفاق بين الطرفين يقضي بأن يعود راموس إلى منزله في "مونتيرو"، حتى تهدأ العاصفة، وأن غونسالفين لا ترى داعياً لإنهاء العلاقة رغم تاريخ راموس الطويل من العلاقات غير السوية مع رجال آخرين.

وتابعت بقولها: "سيعود راموس إلى "ساو باولو" الأسبوع المقبل، وسيظل يرتدي خاتم الخطوبة، وسوف يقيم في أحد فنادق "سانتوس"، قبل أن يعود للإقامة مع أسرة نيمار، واتفق الطرفان على عدم نشر أي صور أو معلومات حول علاقتهما وعدم الظهور علانية سوياً".