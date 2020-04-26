ريال مدريد يحسم مصير الحارس ألفونسو أريولا

ذكرت صحيفة "آس" أن ريال مدريد حسم مصير الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا، المعار من باريس سان جيرمان، وفضل عدم الإبقاء عليه والتفاوض من أجل التعاقد معه، رغم رغبة زيدان في بقائه وإعجاب اللاعبين بسلوكه الاحترافي.

وأكدت الصحيفة أن أريولا كان يأمل في البقاء مع ريال مدريد، ويحظى بثقة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان وغرفة الملابس، حيث يعتبره زملاؤه في الفريق حارسا جيدا ومحترفا ولم يسبب أي مشاكل خلال فترة تواجده.

ويملك أريولا عقدا مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، لكنه لا يرغب في العودة لباريس ليكون بديلا للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، بالإضافة لرغبته مواصلة إقناع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بالاعتماد عليه كحارس في قائمة المنتخب التي ستلعب نهائيات أمم أوروبا 2021 وسيبحث عن فريق يمنحه فرصة اللعب كأساسي.

وجاء قرار ريال مدريد بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت أندية العالم لتوقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا، وتعتقد الإدارة أن دفع مبلغ مالي مقابل التعاقد مع حارس غير ضروري وتفضل التركيز على صفقات أخرى وفي مراكز يحتاجها الفريق.

ويفضل ريال مدريد منح الثقة للحارس الأوكراني أندري لونين، المعار لريال أوفيدو، في دوري الدرجة الثانية ليكون بديلا للدولي البلجيكي تيبو كورتوا، الذي ضمن ثقة ريال مدريد كحارس رسمي بعد مستوى مميز هذا الموسم.

ويفكر ريال مدريد في تقليص حجم الرواتب وهي من الأسباب التي دفعته للتخلص من ألفونسو أريولا وعدم التفكير في التعاقد معه لكونه يتقاضى راتبا يصل إلى 2.7 مليون يورو، بينما يتقاضى الحارس الأوكراني نصف راتبه ويملك عقدا حتى صيف 2024.

ويعتبر حجم الأجور في ريال مدريد عاملا أساسيا في تعامل الإدارة مع عدة لاعبين هذا الصيف، حيث ترغب في التخلص من لاعبين يملكون أجورا عالية كخاميس رودريغيز وغاريث بيل مقابل إعادة بعض اللاعبين لهم أجور أقل كالمغربي أشرف حكيمي والنرويجي مارتن أوديغارد.