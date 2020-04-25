أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: مانشستر يونايتد يطارد هدف الملكي.. ونجم البلوغرانا على رادار السيدة العجوز

يبدو سباق سوق الانتقالات للفوز بخدمات بعض اللاعبين المميزين في الموسم المقبل مشتعلا بين عدة أندية أوروبية كبرى.

وتستعرض "إرم نيوز" في هذا التقرير أهم وآخر أخبار الكرة العالمية والأندية الكبرى وعلى رأسها برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد:

مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على صفقة كامافينغا

اقتحم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المفاوضات لضم اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينغا، نجم خط وسط فريق رين، في الموسم المقبل.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن نجم رين الفرنسي تلقى عرضا جادا للرحيل من فريق مانشستر يونايتد في الموسم المقبل ليدخل العملاق الإنجليزي طرفا قويا في سباق الفوز بهذه الصفقة التي يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في حسمها لتدعيم خط الوسط.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية، أن ريال مدريد بصدد دفع 60 مليون يورو للفوز بخدمات كامافينغا في الموسم الجديد، ولكن مانشستر يونايتد، بحسب الإذاعة الفرنسية، قد يكون طرفا أقوى من الريال وتقديم عرض مالي أكبر.

في المقابل، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وجود اتجاه داخل ريال مدريد لإعارة لاعبه الجديد رينير جيسوس في الموسم الجديد لاكتساب الخبرات قبل العودة إلى الفريق الملكي مجددا.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم سيرجيو ريغيليون لاعب فريق ريال مدريد المعار، هذا الموسم والذي يشغل مركز الظهير الأيسر في ظل رغبة العملاق الباريسي في ضم لاعب مميز بهذه الجبهة.

نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التفاوض مع نجم فريق برشلونة الإسباني سيرجي روبيرتو.

وأكدت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس بدأت بالفعل اتصالات مع إدارة برشلونة لمعرفة المطالب المالية لحسم الصفقة، خاصة أن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق السيدة العجوز، منح الضوء الأخضر لضم روبيرتو الذي يجيد اللعب في خط الوسط بجانب مركز الظهير الأيمن وهو الأمر الذي جعل يوفنتوس متحمسا لحسم الصفقة.

واستبعدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس تقضي بانتقال روبيرتو لليوفي مقابل رحيل اللاعب ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس للبارسا، مؤكدة أن بيانيتش خارج حسابات برشلونة لتقدم عمره وبلوغه 30 عاما.

برشلونة يستهدف صفقة دفاعية

يستهدف فريق برشلونة التعاقد مع صفقة دفاعية في الموسم الجديد بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع مدافع فريق بنفيكا البرتغالي روبن دياز صاحب الـ22 عاما، الذي لفت الأنظار إليه في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب خطف الأضواء ونال إعجاب مسؤولي البارسا وأصبح على مقربة من الدخول في مفاوضات رسمية للانتقال بشكل رسمي لقلعة البلوغرانا.

تشيلسي يدخل سباق أوباميانغ

دخل نادي تشيلسي سباق التعاقد مع نجم آرسنال الإنجليزي بيير أوباميانغ.

وكشفت تقارير إنجليزية عن رغبة تشيلسي في ضم أوباميانغ في الموسم المقبل.