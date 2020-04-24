هل يحسم ليونيل ميسي موقف لويس سواريز مع نادي برشلونة؟

لا يزال مستقبل النجم الأوروغواياني الدولي لويس سواريز موضع شكوك واسعة في نادي برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد سواريز، البالغ من العمر 33 عاما صيف العام 2021، ولم يتم حتى الآن فتح الباب أمام تجديد عقد اللاعب رفقة البلوغرانا.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن ملف سواريز شائك للغاية داخل برشلونة، خاصة في ظل بحث النادي عن مهاجم يستطيع قيادة الفريق في السنوات المقبلة، مع اقتراب مشوار سواريز من نهايته مع البارسا.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن انضمام الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى برشلونة من إنتر ميلان الإيطالي، في حالة نجاح الصفقة، إضافة إلى المحاولات لاستعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، ربما يكتب نهاية مشوار سواريز في البلوغرانا، ويدفع "البيستوليرو" نحو الاحتراف في نادي إنتر ميامي الأمريكي، المملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وفي حالة عدم تجديد عقد سواريز، واستمراره مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، فإنه سيرحل مجانا عن البارسا.

وذهبت "أس" إلى أن رأي الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي سيكون حاسما في موقف سواريز مع برشلونة.

وأضافت بقولها: "رغم أن ميسي أكد مرارا أنه ليس صاحب القرار في برشلونة، فإن رأيه في العديد من الملفات، وعلى رأسها سواريز، سيكون موضع تقدير كبير من جانب رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي لا يريد أي اضطرابات في غرفة ملابس البارسا خلال عام الانتخابات في 2021".