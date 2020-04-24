يوفنتوس يتفاوض مع برشلونة بشأن صفقة تبادلية مفاجئة

ستؤدي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أندية العالم خاصة الكبيرة منها بسبب تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض قيمة انتقالات اللاعبين بين الأندية وزيادة صفقات التبادل ومنها ما كشفت عنه محطة "RAC 1" الكتالونية الإذاعية بشأن انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس مقابل ميراليم بيانيتش.

وبدا أن الدولي البوسني بيانيتش في طريقه إلى الرحيل عن يوفنتوس في ظل اهتمام باريس سان جيرمان لكن قد تكون هناك خيارات أخرى وفقا لـ RAC-1.

وقالت المحطة الإذاعية الكتالونية الخاصة إن يوفنتوس يجري بالفعل محادثات مع برشلونة لمحاولة الموافقة على مبادلة بيانيتش مع لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو.

وفقا للمعلومات الواردة من "RAC 1"، فإن آرثر، الذي يخوض موسمه الثاني مع برشلونة وينتهي عقده عام 2024، سيكون اللاعب الذي يريده يوفنتوس مقابل الاستغناء عن بيانيتش.

ويملك بيانيتش عقدا مع يوفنتوس ينتهي في 2023، ولكن منذ أيام عديدة كان هناك حديث عن تغيير وجهته وبحثه عن تحد جديد.

وفي إيطاليا يؤكدون أن علاقته مع المدير الفني ماوريسيو ساري توترت منذ فترة طويلة وهذا هو السبب في أنه قد يوافق على التبادل مع آرثر كحل للرحيل.

كما أن برشلونة مهتم منذ فترة طويلة بالدولي البوسني لاعب وسط روما السابق ومن الممكن أن يضحي بآرثر ميلو الذي يبلغ من العمر 23 عاما مقابل بيانيتش البالغ 30 عاما.

ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن برشلونة يراقب المهاجم البولندي الشاب ألكسندر بوكسا لاعب فيسوا كراكوف.

وسجل المهاجم الشاب البالغ من العمر 17 عاما 3 أهداف في 18 مباراة مع فريقه هذا الموسم ما جذب اهتمام العديد من الأندية الألمانية التي عادة ما ينتقل لها أي لاعب بولندي بحكم أنها من دول الجوار مثلما الحال مع روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ وقائد المنتخب البولندي.

وجذب بوكسا اهتمام يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي أيضا لكن برشلونة لم يشاهد اللاعب على الطبيعية لكنه استفسر من المدرب الكتالوني كيكو راميريز الذي سبق له العمل في بولندا العام 2017.