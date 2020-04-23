بطريقة غريبة.. صحيفة تكشف عن كيفية خضوع لاعبي برشلونة لتحليل فيروس كورونا

تعتزم رابطة الليغا تنفيذ خطتها لاستئناف الدوري الإسباني رغم معارضة بعض الأندية على الخطة التي تبدأ بإخضاع كافة الأطراف المعنية باللعبة وعلى رأسهم اللاعبين لاختبار فيروس كورونا يوم الثلاثاء المقبل.

لكن المشكلة تكمن في أن اللاعبين يقيمون حاليا في منازلهم منذ فترة طويلة في ظل إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد التي تضررت كثيرا بانتشار الإصابة بفيروس كورونا فيكيف سيتم الاختبارات التي ينبغي أن يخضع لها الجميع.

وتسعى رابطة الليغا لاستئناف نشاط كرة القدم واستكمال الموسم المتوقف منذ الشهر الماضي حتى تقلل من مخاطر الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها الأندية بسبب توقف النشاط.

وقد اجتمعت رابطة الليغا بالممثلين الطبيين للأندية ومثل برشلونة رئيس الفريق الطبي رامون كانال، الذي كان أول شخص يصاب بالفيروس في النادي الكتالوني لكنه تعافى تماما.

وفي ذلك الاجتماع، اتفقت رابطة الليغا والأندية على أول إجراء فعال في سبيل البدء في خطة استئناف النشاط ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل حيث سيجتاز جميع لاعبي الفرق بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري وكافة الموظفين المعنيين بالفريق الأول، اختبار الكشف عن كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنه بالنسبة لبرشلونة يتعين على الجميع الحضور من منازلهم إلى مركز التدريب بما في ذلك الموظفين واللاعبين والجهاز الفني يوم الثلاثاء لكن الجميع سيجتاز الاختبار دون النزول من سياراتهم.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين سيدخلون من الباب الرئيسي وسيستقبلهم موظفو الرعاية الطبية الذي عينهم الاتحاد الإسباني للعبة لأخذ العينة من الجميع وسيعودون بعد ذلك مباشرة إلى منازلهم.

وسيتم أخذ العينة عن طريق قطعة قطنية من إفرازات الأنف بعد دقائق من وصول اللاعبين وهم جالسون في سياراتهم على أن يتم ذلك كل ثلاثة أو أربعة أيام للتأكد من سلامة اللاعبين مع استبعاد أي عدوى قبل أن العودة للتدريبات الجماعية، والتي من المتوقع أن تكون في بداية مايو/آيار المقبل.