رئيس رين يعلق على أنباء اقتراب كامافينغا من ريال مدريد

علق نيكولاس هوفيك، رئيس نادي رين الفرنسي على الأنباء التي ترددت عن اقتراب اللاعب الشاب إدواردو كامافينغا من الانتقال لريال مدريد، في السوق الصيفي المقبل.

وقال هولفيك، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أنباء انتقال كامافينغا لريال مدريد: "لا يوجد تعليق لدي لأقوله حول ذلك".

وأضاف: "نريد الحفاظ على كامافينغا، كما نفعل مع باقي اللاعبين".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كامافينغا سينتقل لريال مدريد الصيف المقبل، حيث سيكلف خزينة النادي الملكي بين 50 إلى 60 مليون يورو.

وأضافت أن ريال مدريد مصمم على إتمام الصفقة الصيف المقبل".

ويرتبط كامافينغا بعقد مع رين حتى يونيو 2022، حيث تردد أن ريال مدريد وبروسيا دورتموند الألماني مهتمان بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 17 عاما.

وشارك كامافينغا في 36 مباراة مع رين الموسم الحالي، بواقع 2783 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع هدفين.

في سياق ذ يصلة، أكد موقع le10sport الفرنسي أن إدارة ريال بيتيس ترفض تماماً التفريط في نبيل فقير في الموسم المقبل حيث يرتبط بالانتقال لريال مدريد.

وأشار تقرير نشر اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي ريال بيتيس يرون أنه سيكون من الضعب بيع فقير في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لأن النادي لن يستطيع ضم لاعب آخر بنفس إمكاناته في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تواجه جميع الأندية الأوروبية، مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد، "كوفيد 19".

وتابع بقوله: "القرار النهائي في ريال بيتيس يقوم على عدم بيع نبيل فقير إلا إذا وصل إلى النادي عرض لا يمكن رفضه يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، وهو أمر لن يستطيع أي نادي الوفاء به في ظل الأزمة الحالية، إضافة إلى أن سعر فقير وفقاً للسوق العالمية يصل إلى 32 مليون يورو فقط، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

وشارك فقير في 25 مباراة هذا الموسم، وأحرز 7 أهداف وصنع 6 آخرين