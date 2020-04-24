صحيفة تكشف شرط عودة مارتن أوديغارد لريال مدريد

ركزت صحيفة "ماركا" على سوق انتقالات ريال مدريد مؤكدة أن مكاتب سانتياغو برنابيو تشتغل على سوق الانتقالات الصيفي المقبل وتناقش تأثير توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا على الجانب الاقتصادي للفريق.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة ريال مدريد تعرف أن السوق القادم سيكون أقل حركة بسبب الأزمة الاقتصادية وأن المبالغ الكبيرة التي كانت تصرف سابقا لن يكون لها وجود ولذلك فهي تفكر أكثر في اللاعبين الذين سيغادرون الفريق أكثر من التعاقد مع لاعبين جدد.

وتضم القائمة التي يرغب ريال مدريد في التخلص منها نجوما برواتب كبيرة كحال الجناح الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز والمهاجم ماريانو دياز.

وتناقش إدارة ريال مدريد مسألة اللاعبين المعارين وإمكانية عودتهم ومن بين القضايا المطروحة على طاولة الفريق مصير الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والنجم النرويجي الصاعد مارتن أوديغارد المعار لريال سوسيداد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تقدر بشكل كبير النجم الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم وصاحب الكرة الذهبية للعام 2018 بعد 8 سنوات قضاها في الفريق كان خلالها نموذجا للاعب المنضبط والذي أعطى للفريق الكثير.

وينتهي عقد الدولي الكرواتي البالغ من العمر 34 عاما صيف 2021 ولا ترغب الإدارة في دفعه للخروج وستحترم رغبته في البقاء إلى نهاية عقده، لكنها أيضا تدرك أنه لديه عروضا مهمة من فرق أوروبية كبرى وبرواتب جيدة ولذلك فلن تمانع في رحيله حال طلب هو رسميا الرحيل وستسهل خروجه من الفريق بأفضل طريقة.

ويرتبط مصير لوكا مودريتش بالنجم النرويجي مارتن أوديغارد المعار لريال سوسيداد والذي يعتبر حاليا أحد نجوم الدوري الإسباني وتتحدث كل التقارير عن عودته لريال مدريد لكن الإدارة لها رأي آخر.

ويرغب أوديغارد في العودة لريال مدريد والتألق مجددا لكنه لا يرغب في العودة كبديل للنجم الكرواتي ويفضل العودة بشروط تضمن له اللعب لدقائق أكثر في الفريق.

وحتى إدارة ريال مدريد لا ترغب في إيقاف عملية تطوره الكبير وتفضل بقاءه في ريال سوسيداد لموسم إضافي لكسب المزيد من الدقائق والمشاركات في أفق عودته في صيف 2021.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن عودة أوديغارد مرهونة برحيل لوكا مودريتش في نهاية الموسم الحالي وحال بقاء الكرواتي فإن النجم النرويجي سيستمر مع ريال سوسيداد لموسم إضافي.