كواليس جديدة في مفاوضات نادي برشلونة مع تيمو فيرنر

كشفت تقارير صحفية كواليس جديدة في اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات الألماني تيمو فيرنر نجم نادي لايبزيغ، في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال، ومساعده رامون بلينز، التقيا والد تيمو فيرنر في ألمانيا؛ لبحث إمكانية انتقال المهاجم الألماني الشاب إلى البلوغرانا في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن تحرك إدارة برشلونة الجاد في ملف تيمو فيرنر يأتي نظرا لصعوبة انضمام الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي إلى البارسا، خاصة بعد أزمة "كورونا" والصعوبات المالية التي يواجهها النادي الكتالوني، ما أجبره على البحث عن بدائل، في حالة فشل صفقة لاوتارو، التي لن تقل قيمتها عن 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة النيراتزوري.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، أن هناك العديد من النقاط الفنية التي تدعم صفقة فيرنر، البالغ من العمر 24 عاما، وأبرزها إمكانات اللاعب الهائلة في تسجيل الأهداف، وتحركاته التكتيكية خارج الصندوق، والقوة البدنية التي يملكها.

وتبلغ القيمة التسويقية لتيمو فيرنر ما يقرب من 65 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت"، ما يعني أن سعره يقل عن لاوتارو مارتينيز بما يعادل 50 مليون يورو؛ ما يجعله خيارا جيدا لإدارة برشلونة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن تيمو فيرنر أقرب لنادي ليفربول الإنجليزي، حيث يرغب الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز في ضمه إلى صفوف الفريق، ولكن دخول برشلونة على الخط ربما يعرقل انتقال اللاعب إلى "أنفيلد".

وسجل فيرنر الموسم الحالي 27 هدفا وصنع 12 في 36 مباراة.