عرض مفاجئ من برشلونة الإسباني لضم "بيرلو الجديد" من بريشيا الإيطالي

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني البحث عن أفضل المواهب الأوروبية لتجديد دماء الفريق في الموسم المقبل.

ويولي النادي الكتالوني خط وسط الفريق أولوية خاصة رفقة مركز المهاجم.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع ساندرو تونالي النجم الشاب لفريق بريشيا الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة قدم عرضا لضم تونالي مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى اثنين من اللاعبين الشباب في مركزي الظهير الأيسر ووسط الملعب.

ويحظى تونالي البالغ من العمر 19 عاما باهتمام كبير من الثلاثي الإيطالي إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان، إلا أن برشلونة قد يمتلك أفضلية على باقي المنافسين.

ويشبه المراقبون أداء تونالي بالنجم الإيطالي أندريا بيرلو فيما يتعلق بأسلوبه وذكائه في الملعب.

وبعيدا عن اهتمام الأندية الإيطالية يظهر باريس سان جيرمان كأحد الأندية المهتمة بضم تونالي.

ويحظى اللاعب الشاب بمتابعة البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للبي إس جي والذي يمتلك تاريخا عريضا مع الكرة الإيطالية، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة عرض النادي الفرنسي إلى 70 مليون يورو.

وكان ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا قد صرح في فبراير الماضي أنه تلقى عرضا وصفه بالمفاجأة لضم تونالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن العرض الذي تحدث عنه سيلينو هو المقدم من البلوغرانا.