برشلونة يستقر على هذا المهاجم حال فشل مفاوضات ضم مارتينيز

وضع برشلونة تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني بديلا للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في حال فشل التعاقد معه خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد مهاجم إنتر ميلان يبلغ 111 مليون يورو بينما صفقة فيرنر لن تتجاوز 60 مليون يورو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية يوم الأربعاء إن برشلونة يتابع منذ فترة مارتينيز الذي يفضل الانتقال للنادي الكتالوني واللعب إلى جوار قائده ومواطنه ليونيل ميسي، إلا أن اسم فيرنر برز خلال الساعات القليلة الماضية لأن الاتصالات مع إنتر ليست سلسة للغاية.

كان ممثلو برشلونة قد قاموا بالفعل بالتواصل مع وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لكن الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب البالغ عمره 22 عاما يبلغ 111 مليون يورو وينتهي هذا الشرط في 15 يوليو/تموز المقبل ما يعني صعوبة التعاقد معه في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن مهاجم لايبزيغ، الذي يتمنى الانتقال إلى ليفربول، سعره معقول ومناسب لبرشلونة فضلا عن أن مساعد إريك أبيدال ذهب إلى مشاهدة اللاعب على الطبيعة خلال مواجهة توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا قبل توقف المسابقات في العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجذب فيرنر اهتمام العديد من الأندية منها إنتر ميلان ويوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد أيضا بينما سيكون بايرن ويونايتد أبرز منافسي برشلونة على المهاجم الألماني.

وقال أوليفر مينتزلاف المدير الرياضي في لايبزيغ في وقت سابق: "لم يتصل بي يورغن كلوب ولا كارل هاينز رومينيغه بشأن فيرنر. نحن سعداء لأننا تمكنا من تمديد عقد فيرنر حتى عام 2023 لأننا ما زلنا نعتقد أننا النادي المناسب له".