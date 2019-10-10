لاوتارو مارتينيز يصدم ريال مدريد وبرشلونة

وجّه ألبرتو ياكيه، وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، صدمة لناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ عن ياكيه قوله: ”لاوتارو سعيد للغاية في إنتر وسيوقّع قريبًا عقدًا جديدًا مع النادي، كما أنه لا يفكر في أي شيء آخر“.

وأضاف أنه ”من الجيد أن هناك العديد من الأندية الكبيرة تطارد لاوتارو، لأن هذا يعني أنه يعمل بشكل مميز، لكنني أكرر أنه مرتبط تمامًا بالنيراتزوري وسعيد جدًا هنا“.

وأردف ياكيه ”أعتقد أن وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر قد طور لاوتارو كثيرًا على المستويين البدني والتكتيكي“.

وأكمل ”لقد تحسن لاوتارو في نواحٍ عديدة، ولكن قبل كل شيء فإنه بات أفضل على مستوى القوة واللياقة البدنية، إنه يمتلك دائمًا ثقة بالنفس، ولعب بشكل جيد للغاية أمام برشلونة ويوفنتوس“.

وواصل ”إنه لا يزال شابًا وربما يحتاج إلى تعلم كيفية تقسيم طاقته خلال الـ90 دقيقة، إنه ذكي للغاية ويعرف مدى حاجته إلى العمل الشاق.

وتردد ان ريال مدريد وبرشلونة يريدان التعاقد مع لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا.

وقدّم لاوتارو مارتينيز أداءً رائعًا في مباراة برشلونة وإنتر ميلان قبل أيام في دوري أبطال أوروبا، توجه بهدف، لكن الفوز كان من نصيب النادي الكتالوني بنتيجة 2/1.

ولاوتارو مارتينيز انضم إلى إنتر ميلان صيف العام 2018، قادمًا من راسينغ كلوب الأرجنتيني، وسجل الموسم الحالي 3 أهداف وصنع هدفًا في 9 مباريات تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، علمًا أنه يملك 12 هدفًا من إجمالي 44 مباراة مع إنتر ميلان، ويمتد عقده مع النيراتزوري حتى العام 2023.

عرش بنزيما

يشار إلى أن كريم بنزيما، البالغ من العمر 31 عامًا، هو المهاجم الأساسي في ريال مدريد من نحو 10 سنوات، وقد سجل 228 هدفًا وصنع 126 في 474 مباراة منذ انضمامه للفريق صف العام 2009 قادمًا من ليون، وبنزيما رابع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشر من الليغا.

معركة خلف الكواليس

وتنافس ريال مدريد وبرشلونة ليس الوحيد بين الفريقين الموسم الحالي، إذ قالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن عملاقي إسبانيا سيدخلان معركة شرسة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري، على واحدة من الصفقات المدوية في الميركاتو الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، الأربعاء، إلى أن الإسباني الشاب فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي، سيكون كلمة السر في المعركة الجديدة بين برشلونة وريال مدريد.

وأكدت أن اهتمام برشلونة أصبح واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، لمراقبة فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

وتابع أبيدال مباراة نابولي وليتشي، يوم 22 سبتمبر الماضي، وحقق نابولي فوزًا عريضًا بنتيجة 4/1، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

هدف جديد

وحسب موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، فإن الألماني إيمري كان لاعب وسط يوفنتوس، يتواجد بقوة على رادار ريال مدريد.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن إيمري كان، يتطلع للعب مع ريال مدريد، بعدما صرح مؤخرًا أنه ليس سعيدًا في يوفنتوس.

وقرر ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس استبعاد إيمري كان من قائمة يوفنتوس المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يشكل ضربة للاعب إيمري الذي يبحث عن المشاركة بانتظام.

لكن الموقع أشار إلى أن إيمري كان، البالغ من العمر 25 عامًا، يمكنه أن يصبح بديلًا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، للبرازيلي كاسيميرو.