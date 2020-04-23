اتفاق يقرب نجم أتلتيكو مدريد من نادي برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تطور مهم بشأن نية نادي برشلونة التعاقد مع ساؤول نيغويز من أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع أتلتيكو في شهر أكتوبر بحيث تكون الأفضلية للنادي الكتالوني في التعاقد مع 6 من لاعبي كتيبة المدرب دييغو سيميوني، بينهم ساؤول نيغويز.

وأضافت أن برشلونة دفع 15 مليون يورو لأتلتيكو مدريد، لتكون له الأحقية في مطابقة أي عرض يقدَّم لساؤول، خاصة أن اللاعب مطلوب من مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة لا ينوي استغلال اتفاقه مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع ساؤول، إذ إن أولوية النادي الكتالوني هي استعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، والتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

وأضافت أنه بعد ذلك يأتي التعاقد مع لاعب الوسط فابيان رويز من نابولي.

وبينت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق فإن أتلتيكو مدريد ملزم بالاتصال ببرشلونة وإبلاغه خلال فترة قصيرة بأي عرض يصل إلى ساؤول، ليقدم برشلونة عرضًا مطابقًا معه أو أفضل منه.

وساؤول البالغ من العمر 25 عامًا من خريجي ريال مدريد ويلعب للفريق الأول في أتلتيكو مدريد منذ 2014، وخاض مع الروخي بلانكوس 286 مباراة، سجل فيها 38 هدفًا وصنع 18.

ويمتد عقد ساؤول مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2026.