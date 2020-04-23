تعرف على بروتوكول عودة تدريبات أندية الدوري الإسباني الذي وافقت عليه الحكومة

بدأت رابطة الدوري الإسباني إجراءات عودة كرة القدم الإسبانية من خلال خطة تبدأ بإجراء اختبارات لفيروس كورونا للاعبين والمدربين والطاقم الإداري، كما تقترح الخطة وضع الفرق في فنادق ومدن رياضية قبل 15 يوما من بداية المنافسات.

وبحسب كادينا سير، فإن الحكومة الإسبانية وافقت على البروتوكول الذي اقترحته رابطة الليغا لعودة تدريبات الأندية، وهو إجراء فحص الكورونا للاعبين وأطقم التدريب أسبوعيا، وستتكفل مستشفي Synlab بهذا الأمر، وسيتم البدء في الاختبارات يوم 28 أبريل، كما سيقوم الأطباء بتوقيع وثيقة قانونية للاعبين تنص على ضمان السلامة وعدم انتقال العدوى.

وذكرت صحيفة "آس" أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عقد اجتماعا مع ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية تناول عدة قضايا منها تأثير التوقف الرياضي على اقتصاد الأندية.

وأخبر تيباس ممثلي الأندية بتوقع عدة سيناريوهات بعضها أسوأ في ما يخص إيرادات التذاكر، حيث إن الحكومة الإسبانية منحت الضوء الأخضر لعودة لقاءات كرة القدم لكن دون جمهور حتى بداية سنة 2021.

وجاء اقتراح الحكومة الإسبانية عبر وزارة الصحة لكون فيروس كورونا ما زال نشيطا، ولأن من الضروري منع التجمعات الجماهيرية لفترة أطول وعلى الأقل حتى اكتشاف لقاح ضد الفيروس، من المحتمل أن يظهر في بداية السنة القادمة.

وأخبر رئيس رابطة الدوري الإسباني الأندية بقرار اللعب دون جمهور فترة طويلة لوضعها في الحسابات المالية للفرق لكونها ستفقد إيرادات مهمة من بطاقات الأنصار وتذاكر اللقاءات.

وتقدر أندية رابطة الدوري الإسباني خسائرها من غياب الجمهور بحسب الصحيفة الإسبانية بـ 119،5 مليون يورو منها 117 مليونا لأندية الدرجة الأولى.

ويفرض القرار الجديد على الأندية الإسبانية تغيير خططها بخصوص بيع بطاقات الدخول للملاعب حيث ستكون مجبرة على عدم بيعها في الصيف وبدء الموسم القادم دون جمهور في انتظار قرار جديد يسمح للجماهير بدخول الملاعب مجددا.