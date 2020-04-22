أنغويسا نجم فياريال الخيار "الأرخص" على طاولة ريال مدريد الإسباني

يبحث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن أفضل الخيارات الممكنة لتجديد صفوف فريقه استعداداً للموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية إن الهدف الرئيس لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، هو التعاقد مع بديل للبرازيلي كامسيرو.

ولعب كاسمييرو دوراً محوريا في صفوف الميرينغي خلال المواسم الأخيرة، وكان الفريق محظوظاً بعدم تعرض النجم البرازيلي للإصابة ما كان سيتسبب في أزمة كبيرة للفريق في ظل عدم وجود البديل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الدولي الكاميروني أنغويسا لاعب وسط فريق فياريال المعار من فولهام الإنجليزي، هو أحد الأسماء المطروحة أمام إدارة ريال مدريد، خاصة وأن التقارير التي قدمت عن اللاعب توضح أنه يمتلك نفس خصائص وأسلوب لعب كاسمييرو.

وتبلغ قيمة أنغويسا السوقية 20 مليون يورو، وسيكون اللاعب مطالباً بالعودة من جديد لصفوف فولهام عقب نهاية الموسم الحالي، ما يعني أن اللاعب سيبحث عن فريق جديد بدلاً من العودة إلى دوري القسم الثاني في إنجلترا.

ويمتلك أنغويسا خبرة جيدة في الليغا الإسبانية بعد أن شارك في 28 مباراة هذا الموسم مع فياريال، ليصبح أحد اللاعبين المهمين في تشكيلة الفريق الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وأشارت "ديفنسا سنترال" إلى الخيارات الثلاثة المفضلين لدي زيدان لتدعيم خط وسط الفريق هم بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى إدوارد كامافينغا لاعب رين الفرنسي، وفان دي بيك صانع العاب أياكس الهولندي.