غاريث بيل يختار اللقب الأبرز في مسيرته مع ريال مدريد

تحدث الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، عن أبرز إنجازاته مع فريقه الحالي، مشددا على أن البطولة الأبرز في مسيرته كانت تحقيق اللقب العاشر لدوري أبطال أوروبا مع "الميرنغي".

وانتقل بيل إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2013 قادما من توتنهام، واستطاع الفوز بعدد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 2017 ودوري أبطال أوروبا لأربع مرات.

وقال بيل، في حواره مع شبكة "BT Sports" البريطانية: "إذا اضطررت للاختيار، فستكون العاشرة لأنها كانت هذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها بلقب فريد من نوعه، وأيضا بسبب الطريقة الدرامية التي فزنا بها في الدقائق الأخيرة كانت أجواء مثيرة".

وأضاف: "لكن لا أريد نسيان فوزنا باللقب في مدينتي، كارديف، أمام يوفنتوس كانت بطولة مميزة أيضا، كانت لحظة مميزة بالنسبة لي لأن ليس هناك الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم الفوز بدوري أبطال أوروبا في موطنهم".

LIVE at 8pm on @btsport with extended highlights of Spurs v Ajax from last season. Joining me...a man who only scored 1 Champs League goal fewer than Ronaldo and Zidane...AND Gareth Bale... #UCLThrowbacks pic.twitter.com/AUcaehjiG0

— Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) April 21, 2020