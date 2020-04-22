غاريث بيل يختار اللقب الأبرز في مسيرته مع ريال مدريد

تحدث الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، عن أبرز إنجازاته مع فريقه الحالي، مشددا على أن البطولة الأبرز في مسيرته كانت تحقيق اللقب العاشر لدوري أبطال أوروبا مع "الميرنغي".

وانتقل بيل إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2013 قادما من توتنهام، واستطاع الفوز بعدد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 2017 ودوري أبطال أوروبا لأربع مرات.

وقال بيل، في حواره مع شبكة "BT Sports" البريطانية: "إذا اضطررت للاختيار، فستكون العاشرة لأنها كانت هذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها بلقب فريد من نوعه، وأيضا بسبب الطريقة الدرامية التي فزنا بها في الدقائق الأخيرة كانت أجواء مثيرة".

وأضاف: "لكن لا أريد نسيان فوزنا باللقب في مدينتي، كارديف، أمام يوفنتوس كانت بطولة مميزة أيضا، كانت لحظة مميزة بالنسبة لي لأن ليس هناك الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم الفوز بدوري أبطال أوروبا في موطنهم".

LIVE at 8pm on @btsport with extended highlights of Spurs v Ajax from last season. Joining me...a man who only scored 1 Champs League goal fewer than Ronaldo and Zidane...AND Gareth Bale... #UCLThrowbacks pic.twitter.com/AUcaehjiG0 — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) April 21, 2020

وتابع: "نهائي كييف كان مميزا أيضا بالنسبة لي، بعد تسجيلي لهدف الفوز على ليفربول، ولكن تظل العاشرة الأبرز مع ريال مدريد".

وبالحديث عن خروج ريال مدريد أمام أياكس في الموسم الماضي، أشار: "في مباراة الذهاب ضدهم اعتقد بأننا كنا محظوظين للفوز على أرضهم، لكن في مباراة الإياب قدموا عرضا رائعا وصدموا العالم بالنتيجة التي حققوها، لم نتمكن من فعل أي شيء، لقد أثبتوا بأنهم فريق مميز، لكن توتنهام عرف كيف يتعامل معهم ويقصيهم من البطولة".

وعن خسارة توتنهام للمباراة النهائية في الموسم الماضي، شدد: "شعرت بخيبة أمل كبيرة لهزيمتهم أمام ليفربول، لكنني فخور لما وصلوا إليه وما فعلوه حتى يصلوا إلى تلك المرحلة".

واختتم حواره بالحديث عن فيروس كورونا والوضع الراهن لكرة القدم حول العال، قائلا: "نتفهم مدى التضحيات التي يتعين علينا تقديمها لمكافحة العدوى، هنا في إسبانيا، العزلة المنزلية صارمة للغاية، لا يمكننا الذهاب للجري أو المشي، ولكن اعتقد أننا نفعل ذلك من أجل مصلحة الجميع".