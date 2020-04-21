تغير موقف ريال مدريد تجاه غاريث بيل.. لماذا؟

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مستقبل الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد والتي تشير عدة تقارير إعلامية لرحيله الصيف المقبل و أكدت أنه تلقى وعودا ببقائه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وتأثيرها الاقتصادي على الفريق الإسباني.

وحسب الصحيفة فالجناح الويلزي البالغ 30 سنة لازال في عقده مع ريال مدريد موسمان إذ ينتهي صيف 2022، وبسبب الأزمة الاقتصادية فالفريق لن يقوم بتعاقدات كبيرة وهو ما يفرض عليه الحفاظ على غاريث بيل.

وأخبرت إدارة ريال مدريد حسب " ذا صن " الجناح الويلزي غاريث بيل بكونها ترغب في بقائه وأنها لن تضعه في سوق الانتقالات نافية كل الشائعات التي تحدثت في الموضوع.

وأثرت أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا على ريال مدريد كباقي الفرق الأوروبية واضطر للطلب من لاعبيه تخفيض رواتبهم وهو ما وافقوا عليه بنسب متفاوتة ما بين 10 و20 في المائة.

ويتقاضى غاريث بيل راتبا أسبوعيا يصل 650 ألف جنيه إسترليني وهو راتب أيضا يعيق انتقاله لفريق آخر خصوصا في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث أكدت الصحيفة عدم وجود أي فريق قادر على تحمل الراتب الكبير للنجم الويلزي.

وكان غاريث بيل قريبا من الرحيل للصين في الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت بسبب مطالبة ريال مدريد بمبلغ للتخلي عن اللاعب فيما كان فريق جيانغسو سونينغ يرغب في الحصول عليه مجانا ومنحه راتبا كبيرا.

وتشير عدة تقارير إسبانية إلى أن ريال مدريد لن يقوم بصفقات كبيرة في الصيف المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية ولكون الفريق مطالبا بتغطية مصاريف تجديد ملعبه سانتياغو بيرنابيو والتي تصل في المجموع إلى 500 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب الفريق في التخلص من عدة لاعبين في الصيف بسبب توافره على 25 لاعبا في لائحة الفريق الأول و11 لاعبا معارا ويأمل في التعاقد مع نجوم شباب أبرزهم إدواردو كامافينغا نجم وسط فريق رين الفرنسي والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.