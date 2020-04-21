تطور إيجابي في مفاوضات باريس سان جيرمان مع لاعب ريال مدريد

لا يزال مستقبل النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي معلقا، في ظل غموض موقف عودته إلى ناديه الأصلي ريال مدريد الإسباني، الذي أعاره لمدة موسمين إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وتنتهي إعارة أشرف حكيمي، 21 عاما، إلى دورتموند في يونيو 2020، إلا أن الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة لمستقبله برفقة ريال مدريد حتى الآن.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد يملك العديد من اللاعبين المعارين إلى أندية أوروبية، داخل وخارج إسبانيا، كما أن حكيمي أحد أبرز المواهب التي يعوّل عليها النادي الملكي في المستقبل، ولكن القرار بشأنه لم يُحسم.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء،: "هناك العديد من الأندية التي تطارد أشرف حكيمي، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يرغب البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي في ضم حكيمي بأي طريقة لسد العجز المتوقع في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل البلجيكي الدولي توماس مونييه بنهاية الموسم الجاري".

وأشارت إلى أن المفاوضات بين إدارة باريس سان جيرمان ومديري أعمال حكيمي حققت تطورا إيجابيا للغاية، بعد أن تقدّمت إدارة النادي الباريسي بعرض جاد للمغربي الدولي، حيث نال العرض إعجاب اللاعب ومديري أعماله، إلا أن الأمور لا تزال غير محسومة، في ظل امتلاك اللاعب لعرضين آخرين من ناديه الذي يلعب فيه حاليا بوروسيا دورتموند إضافة إلى رغبة بايرن ميونخ الألماني في ضمه الموسم المقبل.

وينتهي عقد حكيمي في صيف 2022؛ ما يعني أن ريال مدريد يتعين عليه حسم موقف اللاعب، الذي يريد ضمان اللعب أساسيا قبل الموافقة على العودة إلى صفوف الميرينغي.