نادي برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" استنادا إلى تقارير إعلامية كرواتية، أن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط إنتر ميلان ومنتخب كرواتيا مارسيلو بروزوفيتش، البالغ 27 عاما.

وحسب الصحيفة، فبرشلونة ليس الوحيد المهتم بالدولي الكرواتي ويجد منافسة من ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وسبق لعدة تقارير إعلامية أن تحدثت عن رغبة ريال مدريد في ضم بروزوفيتش ليكون بديلا للبرازيلي كاسيميرو، حال الفشل في التعاقد مع لاعب رين الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا.

وحسب "موندو"، فبرشلونة يراقب الدولي الكرواتي منذ مدة طويلة وخلال مواجهة الفريق مع إنتر ميلان كان اللاعب تحت أنظار الإدارة الفنية للفريق، ودخلوا في مفاوضات مع محيطه ومع إدارة فريقه الإيطالي.

ويرغب برشلونة، حسب الصحيفة، في وضع ملف مارسيلو بروزوفيتش على طاولة المفاوضات مع إنتر ميلان ليكون ضمن عدة ملفات تهم الفريقين من بينها المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال.

ويعتبر الدولي الكرواتي لاعبا أساسيا لدى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث يتمتع بقوة بدنية هائلة وتسديدات قوية مكنته من تسجيل 3 أهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وينتهي عقد اللاعب في صيف 2022 ويعيش موسمه السادس في الفريق وتعتقد إدارة إنتر ميلان أنه الوقت المناسب لبيعه بمبلغ مهم بدلا من انتظار موسم كامل يؤدي لتراجع قيمته بفعل قرب انتهاء عقده.

ولعب بروزوفيتش، في الموسمين الأخيرين، جميع مباريات إنتر ميلان الأربع أمام برشلونة في مرحلتي المجموعات الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ويعد ثاني لاعب من النيراتزوري يرصده برشلونة للتعاقد معه بعد لاوتارو مارتينيز.