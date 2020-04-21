نابولي الإيطالي ينضم إلى يوفنتوس وإنتر ميلان في سباق التعاقد مع نجم برشلونة

انضم نادي نابولي الإيطالي لقائمة المهتمين بالفوز بخدمات الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي اقترب من الرحيل عن صفوف فريق برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نابولي قد تواصل بالفعل مع ممثلي راكيتيتش لمعرفة مدى استعداده للانضمام للفريق في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب الكرواتي يحظى باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية، ما يجعل من مسألة موافقته على ارتداء قميص نابولي أمرا صعبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن اهتمام برشلونة بفابيان رويز لاعب نابولي قد يصب في مصلحة نابولي، على الرغم من أن أولويات راكيتيتش قد تكون مختلفة بعد أن صرح قبل أيام انه سيختار وجهته المقبلة بنفسه.

وبجانب نابولي، يسعى كل من أتلتيكو مدريد وإشبيلية الإسبانيين، لضم اللاعب المخضرم الذي ينتظر الاتفاق مع عائلته أولا حول وجهته المقبلة.

وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن راكيتيتش قد يصبح جزءا من صفقة انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان إلى برشلونة، خاصة أن النيراتزوري كانت لديه الرغبة في التعاقد مع النجم الكرواتي في وقت سابق.

ويظهر يوفنتوس كوجهة محتملة أخرى لراكيتيتش في إيطاليا، بعد أن راقب مسؤولو البيانكونيري لاعب البلوغرانا لسنوات.