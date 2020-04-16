شرط نابولي للموافقة على بيع فابيان رويز لريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، عن تطورات جديدة بشأن سعي نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط نابولي في السوق الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، إن نابولي يتمسك ببقاء رويز، باعتباره أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيلة الفريق

وأضافت أن نابولي وضع شرطا للاستغناء عن رويز، وهو حصوله على عرض مميز يناسب إمكانيات اللاعب الإسباني، علما أن تقارير سابقة أوضحت أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، يريد الحصول على 100 مليون يورو.

وقبل أيام اعترف ألفارو توريس وكيل أعمال رويز، بوجود اتصالات مع ريال مدريد، لكنه أشار إلى أن الوقت لم يحن لبدء المفاوضات.

وانتقل فابيان رويز البالغ من العمر 24 عاما من ريال بيتيس إلى نابولي صيف العام 2018، ويمتد عقده مع النادي الإيطالي حتى يونيو 2023.

وشارك رويز في 32 مباراة الموسم الحالي مع نابولي، ليكمل 72 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 5.