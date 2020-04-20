قد يستضيف مباريات ريال مدريد حتى نهاية الموسم.. ملعب ألفريدو دي ستيفانو (شاهد)

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد يفكر في خوض ما يتبقى من مباريات في الموسم الحالي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في حال اتخاذ قرار باستئناف الدوري الإسباني وخوض باقي المباريات بدون جماهير.

وأعلن نادي ريال مدريد، الشهر الماضي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، أن ملعبه سانتياغو برنابيو سيتحول إلى مقر مؤقت لتخزين وتوزيع المعدات الصحية الاستراتيجية، في إطار مكافحة إسبانيا لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المرجح استئناف مباريات الموسم الحالي بدون جماهير، لكن لم يتم تحديد موعد عودة النشاط الرياضي المتوقف منذ الشهر الماضي.

ويتطلع النادي الملكي إلى استغلال الفرصة للعب بعيدا عن ملعب سانتياغو برنابيو، الذي لم يستضف أي مباراة منذ توقف الدوري الشهر الماضي.

وذكر موقع "أوكرياريو"، أن النادي الملكي يريد اللعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو ،( أحد ملاعب مدينة النادي الرياضية)، لكن ينبغي على ريال مدريد إبلاغ رابطة الليغا بتغيير ملعبه في مباريات الدوري.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، إن عدد الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 200 ألف شخص، مضيفة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 200210 من 195944 حالة، أمس الأحد.