صحيفة: زيدان يوافق على أولى صفقات ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الإثنين، إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، وافق على تعاقد النادي الملكي مع النمساوي ديفيد ألابا من بايرن ميونخ، في السوق الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن ألابا يمكنه مغادرة النادي البافاري الصيف المقبل، وأشارت إلى أن زيدان وافق على ضم اللاعب للميرنغي، حيث يثق الفرنسي في إمكانات اللاعب.

وأوضحت أن وكيل أعمال ألابا هو بيني زهافي الذي يرتبط بعلاقة جيدة مع ريال مدريد، وهو ما يسهل مهمة النادي الإسباني في ضم اللاعب، مع ارتباطه بأندية برشلونة ومانشستر سيتي.

وقبل أيام قال ألابا في مقابلة مع صحيفة "بيلد": "بإمكاني تصور نفسي في تجربة جديدة، رغم أنني أشعر بالراحة مع بايرن ميونخ".

وأضاف أن "كل عام هناك تحديات وأهدافا جديدة، والضغط يكون حاضرا دائما، أنا سعيد في بايرن ميونخ، لكن من الممكن أن أتطلع لخوض تجربة جديدة في المستقبل".

وألابا، البالغ من العمر 27 عاما، انتقل لبايرن ميونخ العام 2011، قادما من هوفنهايم الألماني، ويمتد عقده مع النادي البافاري حتى العام 2021.

ولعب ألابا 372 مباراة مع بايرن ميونخ في 12 موسما، بينها 28 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات.