مبابي أم بوغبا أم هالاند؟ صحيفة تكشف أولوية زيدان مدرب ريال مدريد

تتواصل التقارير التي تتحدث عن اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان في السوق الصيفي المقبل.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وإيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند، لكن يبدو أن زيدان له رأي آخر، حيث ذكر موقع "le10sport" أن أولوية زيدان ما زالت التعاقد مع مواطنه بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح أنه رغم الأسماء الكبيرة التي يرتبط بريال مدريد بالتعاقد معها إلا أن زيدان مصمم على ضم بوغبا، الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في يونيو 2021.

وحاول ريال مدريد مرارا التعاقد مع بوغبا الصيف الماضي، غير أن مانشستر يونايتد فضل كل محاولات العملاق الإسباني، وقد تنجح محاولات ريال مدريد الصيف المقبل.

والعامل الأول الذي يعتمد عليه ريال مدريد هو أنه في يونيو المقبل سيتبقى عاما واحدا في عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد، وهو ما يدفع النادي الإنجليزي لبيع اللاعب والحصول على الأموال، لتجنب رحيله المجاني صيف 2021.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا، الذي قال قبل أيام إنه يريد جلب لاعب كبير لريال مدريد.

واكتفى بوغبا البالغ من العمر 27 عاما بلعب 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي.

وانتقل بوغبا مجانا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس صيف 2012، قبل أن يعود النادي الإنجليزي صيف 2016 مقابل 105 ملايين يورو.