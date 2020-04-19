تقرير: ريال مدريد يرفض طلب مانشستر يونايتد "السخيف" في صفقة بول بوغبا

يبدو أن حلم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بضم مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيكون بعيد المنال، في ظل التطورات التي تشهدها سوق الانتقالات حاليا، وعلى رأسها أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

ورغم أن عقد بوغبا، البالغ من العمر 27 عاما، ينتهي في يونيو 2021، إلا أن مطالب مانشستر يونايتد لبيعه لا تزال تمثل عقبة أمام رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، والتي لن يستطيع أي ناد الوفاء بها حاليا، مع الأزمة المالية الخانقة من جهة، وتراجع مردود اللاعب من جهة أخرى، بعد غيابه عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

وقال موقع "ديفنسا سنترال"، إن مسؤولي مانشستر يونايتد طلبوا من ريال مدريد الحصول على خدمات الأوروغوياني فيدي فالفيردي، نجم وسط الميرينغي، بالإضافة إلى 40 مليون يورو للموافقة على بيع بوغبا.

وأشار الموقع الإسباني، في تقرير نشره، اليوم الأحد، إلى أن إدارة ريال مدريد رفضت مجرد مناقشة هذا الطلب تماما، ووصفوا عرض مانشستر يونايتد بأنه "سخيف"، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف، لأن فالفيردي "ليس للبيع"، ولن يتم إقحامه في أي صفقات تبادلية، حتى وإن كان الهدف هو الحصول على خدمات بوغبا.

وأكد التقرير أن إدارة ريال مدريد تعلم جيدا أن سوق الانتقالات سيشهد تغيرات جذرية في الفترة المقبلة، عقب أزمة "كورونا"، وأن مطالب مانشستر يونايتد ببيع بوغبا مقابل 100 مليون يورو لن تكون قابلة للتنفيذ.

وتابع التقرير: "بالطبع فإن زيدان يريد ضم بوغبا، ولكنه لن يرفض تقديم أي تنازلات غير منطقية للحصول على توقيعه".

وارتبط النجم الفرنسي بالرحيل عن يونايتد هذا الصيف، وسط اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان بالتوقيع معه.

يذكر أن بوغبا عاد إلى مانشستر يونايتد في 2016 مقابل 105 ملايين يورو، وخاض مع اليونايتد 178 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 40.