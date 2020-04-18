أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: غريزمان يحسم مصيره.. وتطورات جديدة في مستقبل أشرف حكيمي

حسم أنطوان غريزمان، نجم برشلونة الإسباني، مصيره مع الفريق الكتالوني، كما أن ريال مدريد الإسباني يترقب حسم مستقبل لاعبه أشرف حكيمي، الظهير الأيمن المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أهم أخبار الكرة الأوروبية والأندية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

تطورات جديدة في مستقبل حكيمي مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أشرف حكيمي، نجم فريق ريال مدريد المعار إلى دورتموند.

وأكدت التقارير الألمانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال رفض إعطاء ضمانات لحكيمي للمشاركة أساسياً على حساب داني كارفخال وهو ما يدفع حكيمي لعدم العودة للريال.

وأشارت التقارير إلى أن حكيمي سيبقى مع دورتموند أو سيفضل خوض تجربة جديدة بعد تلقيه عدة عروض من تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

على صعيد متصل، طلب توتنهام الإنجليزي ضم إيدير ميليتاو نجم دفاع ريال مدريد في الموسم الجديد بناء على طلب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب السبيرز خلال الموسم المقبل.

غريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

حسم النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، مستقبله مع العملاق الكتالوني في المرحلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غريزمان استقر على البقاء مع برشلونة وعدم الرحيل مهما كانت المغريات، خاصة أن الموسم الأول دائماً يكون صعباً لعدم الانسجام مع أجواء الفريق.

وارتبط اسم غريزمان بعدة أندية بخصوص ضمه في الموسم المقبل على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن فريق برشلونة يسعى لضم نيكولاس تاجليافاكو لاعب أياكس الهولندي لتدعيم الجبهة اليسرى مع تراجع أداء جوردي ألبا الظهير الحالي وكثرة إصاباته.

ورحب عبدالقادر عمر، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، بالانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل بعدما ترددت أنباء حول اهتمام مانشستر سيتي وليفربول عملاقي الدوري الإنجليزي بضم اللاعب صاحب الـ20 عاماً.

نجم نابولي يدخل حسابات يوفنتوس

دخل أركاديوس ميليك نجم فريق نابولي الإيطالي، حسابات نادي يوفنتوس الإيطالي للفوز بخدماته في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس في ضم لاعب نابولي ميليك لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد في ظل صعوبة التعاقد مع بعض الأسماء التي طرحها خلال الموسم المقبل.

وحدد إنتر الإيطالي بديل لاعبه لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، في الموسم الجديد في ظل احتمالات الاستغناء عن خدماته في الموسم الجديد خاصة أن اللاعب تلقى عرضاً ضخماً من برشلونة الإسباني.

ودخل نادي إنتر في مفاوضات لضم أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد معه في الموسم الجديد من أجل تدعيم الهجوم حال رحيل مارتينيز.

صراع إنجليزي على مدافع ليل

يدور صراع إنجليزي على الفوز بخدمات مدافع فريق ليل الفرنسي غابريل ماجاليس في الموسم المقبل.

وكشفت شبكة "ESPN" عن وجود مفاوضات من جانب أندية تشيلسي وليفربول وأرسنال للفوز بخدمات مدافع ليل في الموسم المقبل، كما أن ريال مدريد الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب منذ فترة.

وشهدت مفاوضات مانشستر يونايتد الإنجليزي مع غادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني تطورات بعد أن عرض دورتموند ضم ماسون غرينوود، نجم مانشستر يونايتد الصاعد، في الموسم الجديد من أجل السماح لسانشو بالرحيل.