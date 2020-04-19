دون تحديد موعد عودته للملاعب.. مدرب بلجيكا يعلن شفاء هازارد

أعلن روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي أن إيدن هازارد تعافى جيدًا من جراحة في الكاحل لكنه لم يوضح موعد عودة مهاجم ريال مدريد.

وخضع هازارد لجراحة في دالاس، الشهر الماضي، بعدما تعرض لكسر في الكاحل.

وبدا اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في طريقه للابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة، لكن توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا يعني أنه ربما يشارك هذا الموسم إذا تم استئناف الدوري الإسباني.

وأصيب هازارد في نهاية فبراير/ شباط خلال الخسارة أمام ليفانتي بعد عودته بأسابيع من غياب لمدة 3 أشهر بسبب إصابة.

وقال مارتينيز خلال مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية:"أعلم أنه يتعافى بشكل جيد، ولا يبتعد كثيرًا عن الركض، لكن لا توجد أي مضاعفات، وكل شيء سار جيدًا في الجراحة، لكن أيضًا نريد أن يسير كل شيء على ما يرام في 4 أو 5 أسابيع بعد ذلك ودون مضاعفات".

وأضاف مارتينيز:"نعلم أنه سيعود أقوى، وكنا محظوظين بخضوعه للجراحة قبل تفشي فيروس كورونا، وغير ذلك كان لن يستطيع السفر وتلقي العلاج خارج مدريد، ولدي شعور إيجابي بعودة إيدن قريبًا".

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي في بداية الموسم الحالي وأحرز هدفًا واحدًا في 15 مباراة مع بطل أوروبا السابق.