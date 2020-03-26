هازارد: أنا خائف قليلا.. ويجب أن أكون في قمة مستواي الموسم المقبل

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن موسمه الأول في ريال مدريد بعد الإصابات الكثيرة التي تعرض لها وغيبته عن اللعب لفترات طويلة كما تحدثت عن حياته في العاصمة الإسبانية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال النجم البلجيكي عن فيروس كورونا :“ أنا في حالة جيدة دائما في المنزل وأعتني بنفسي، أتعافى بشكل جيد وأشتغل بشكل كبير وتمكنت من أمشي بشكل عاد.“

وأضاف متحدثا عن الخوف من الفيروس الذي ينتشر في إسبانيا والعاصمة مدريد :“ لا أقول إنني لا يمكنني أن أصاب ، لكني داخل المنزل لا أحد يأتي عندنا ولا يمكننا رؤية أي شخص، أنا خائف قليلا كبقية الناس لكني يمكنني نقله للآخرين لأنه الشيء الأكثر صعوبة ، هناك أشخاص مكلفون للعناية بنا ، أشعر بالقلق بالنسبة للناس الضعفاء والذين لهم مشاكل“.

وعن موسمه الأول في ريال مدريد قال إيدين هازارد :“ موسمي الأول سيئ لكن ليس في مجمله ، إنه موسم التأقلم ، سيتم تقييمي في الموسم الثاني ، علي أن أكون في قمة مستواي الموسم القادم ، المجموعة جيدة كانت تجربة رائعة ولدي عقد مستمر ل4 مواسم“.

وتحدثت عميد المنتخب البلجيكي عن نهائيات أمم أوروبا التي تأجلت لصيف 2021 :“ كان لدي أمل أن أصل للنهائيات في صحة جيدة شعرت بخيبة أمل لتأجيله وكنت أرغب في اللعب لدينا كلنا سنة إضافية ، كاحلي يمكنني من العودة لأكون جاهزا ، إنه أمر صعب للمشجعين لكونهم يرغبون في رؤية دوري دولي كل سنة وأنا آسف بالنسبة لهم .“

وأضاف نجم ريال مدريد :“ لكني أعتقد أيضا أن هناك أولويات في الحياة ستأتي النهائيات، يجب أن أعمل كل ما علي لأكون في قمة مستواي منذ أول اللقاءات ، اشتغلت بشكل قاس من أجل ذلك منذ أن تعرضت للإصابة ، عملت الكثير من الأشياء وكانت ستكون الأشياء جيدة مهما حصل ، لو شاركت في النهائيات كان سينقصني النسق لكن الجودة موجودة ”