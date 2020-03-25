أخبار ريال مدريد وبرشلونة: ظهير بورتو ينضم لطاولة صفقات البارسا.. وآرسنال يطلب نجم الملكي

تجدد الحديث حول مستقبل اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل بعدما ارتبط اسمه بنادي ريال مدريد الإسباني كما انضم لاعب جديد إلى دائرة ترشيحات الصفقات الجديدة لنادي برشلونة الإسباني.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، والأندية الأوروبية الكبرى اليوم 25 مارس 2020:

عقبة جديدة تهدد انتقال بوغبا إلى ريال مدريد

ظهرت عقبة جديدة في وجه انتقال الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وأكدت شبكة ”إي إس بي إن“ الأمريكية أن مانشستر يونايتد يسعى لبيع بوغبا مقابل 110 ملايين يورو من أجل إنعاش خزائنه المالية وهو الأمر الذي يضغط على ريال مدريد ويهدد اكتمال الصفقة.

وكشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية عن رغبة نادي آرسنال الإنجليزي بضم الكولومبي جيمس رودريغيز نجم ريال مدريد الإسباني.

ظهير بورتو ينضم لطاولة صفقات برشلونة

انضم اللاعب البرازيلي أليكس تيليس ظهير أيسر فريق بورتو البرتغالي إلى دائرة الصفقات المرشحة لتدعيم صفوف برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن رغبة برشلونة بضم أليكس لتدعيم الجبهة اليسرى، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، كما أن اللاعب لفت أنظار مسؤولي البارسا هذا الموسم بعدما سجل 10 أهداف هذا الموسم بقميص بورتو، وصنع 9 أهداف.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن أليكس لديه عرض آخر من نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه في الموسم المقبل وهو ما يهدد صفقة انتقاله إلى برشلونة موضحة أن تشيلسي يجهز عرضًا قيمته 36 مليون يورو للفوز بخدمات الظهير الأيسر صاحب الـ27 عامًا.

وما زال الحديث دائرًا حول صفقة انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي إلى برشلونة، وهو ما أكدته صحيفة (سبورت) الكتالونية، مشيرة إلى أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 111 مليون يورو، كما أن إدارة إنتر أبدت رفضها التام لتخفيض مطالبها المالية بخصوص رحيل لاوتارو.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة وضع 5 لاعبين لتسهيل الصفقة، وهم: آرثر ميلو، وأرتور فيدال، ونيلسون سيميدو، وكارليس آلينا، وجان توديبو.

ألابا يقترب من مغادرة بايرن

اقترب النمساوي دافيد آلابا نجم بايرن ميونيخ الألماني من الرحيل عن الفريق، خاصة أنه اتفق مع أحد الوكلاء المميزين لتسويقه في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة (بيلد) عن وجود عروض للاعب بجانب خلاف بين اللاعب وإدارة بايرن ميونيخ من أجل تجديد عقده سببه أن اللاعب يرغب بخوض تجربة اللعب كمتوسط ارتكاز.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن نادي شالكة يرغب بضم اللاعب جان توديبو مدافع برشلونة بصفة نهائية مقابل 25 مليون يورو مع 5 ملايين يورو كمكافآت وبنود متغيرة في التعاقد.

تشيلسي يلبي طلب ويليان

وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على طلب لاعبه البرازيلي ويليان بالرحيل إلى بلاده للحصول على إجازة بسبب انتشار فيروس كورونا في إنجلترا.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) أن تشيلسي لبى طلب ويليان بالمغادرة للبرازيل لحين اتضاح الرؤية بخصوص عودة النشاط الكروي في المرحلة المقبلة.