باريس سان جيرمان يهدد آمال ريال مدريد في الجمع بين مبابي وهالاند

تعمل إدارة ريال مدريد منذ عدة أشهر على دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثا عن تجديد دماء الفريق استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

وعلى الرغم من الظروف غير الاعتيادية التي تخيم على وضع سوق الانتقالات بسبب أزمة فيروس كورونا إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لم يتخلَّ عن أهدافه.

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن ريال مدريد يضع الثنائي إيرلنغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان علي رأس الأولويات في الميركاتو الصيفي.

ويرغب كل من مبابي وهالاند في الانضمام لريال مدريد حيث يصنفانه على أنه النادي الأعظم في تاريخ كرة القدم.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات يهدد فرص ريال مدريد في الجمع بين الثنائي الشاب في خط هجومه.

وبينما يرفض النادي الباريسي التفريط في نجمه كيليان مبابي خلال الصيف المقبل بأي ثمن، فقد دخل البي إس جي على خط المفاوضات لضم إيرلنغ هالاند.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فتح باريس سان جيرمان خطا للتفاوض مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند لإقناعه بصفقة انضمام النجم النرويجي الصاعد لصفوف البي إس جي.

وتهدد خطط باريس سان جيرمان بخصوص التعاقد مع هالاند أحلام ريال مدريد بالجمع بين الثنائي مبابي وهالاند.