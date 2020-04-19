تقارير: يوفنتوس يفاوض زيدان مدرب ريال مدريد لخلافة ساري

كشفت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي فتحت باب المفاوضات مع الفرنسي زين الدين زيدان، لتولي قيادة الفريق، خلفا للإيطالي مارويسيو ساري.

ووفقا لما ذكره موقع le10sport الفرنسي، يوم الأحد، فإن اليوفي يسعى لجس نبض زيدان، لقيادة يوفنتوس في المرحلة المقبلة.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن هناك اتصالات بطريقة غير مباشرة بين المسؤولين في يوفنتوس وزيدان، خاصة أن المدرب الفرنسي سبق وارتدى قيمص اليوفي عندما كان لاعبا، مستغلين -أيضا- شائعات عدم اتفاقه مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

وترغب إدارة يوفنتوس في التعاقد مع زيدان لتدريب الفريق، ولكن دون الدخول في مشاكل مع إدارة النادي الملكي، خاصة في ظل العلاقة القوية بين الطرفين.

وكان زيدان غادر ريال مدريد في مايو 2018 بعد الفوز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا قبل أن يعود العام الماضي في شهر مارس.

وأوضح التقرير أن زيدان مرتبط بعقد حتى صيف 2022 مع ريال مدريد، لكن هناك خلافات بينه وبين مجلس الإدارة.