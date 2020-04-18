3 أسباب تدفع هيغواين لرفض العودة من الأرجنتين إلى يوفنتوس

أكدت مصادر إيطالية أن المهاجم الأرجنتيني المخضرم غونزالو هيغواين، لاعب يوفنتوس، يرفض العودة إلى إيطاليا مع اقتراب عودة الأندية الإيطالية للتدريب مرة أخرى.

ويخطط يوفنتوس لعودة جميع اللاعبين الذين غادروا إيطاليا مع توقف النشاط الكروي بسبب أزمة فيروس كورونا قبل يوم 4 مايو المقبل، وهو الموعد المقترح لاستئناف التدريبات.

وتضم قائمة اللاعبين الذين سافروا من إيطاليا كلا من كريستيانو رونالدو وسامي خضيرة، دوغلاس كوستا، وميراليم بيانيتش، بالإضافة إلى هيغواين الذي يقضي فترة الحجر الصحي مع عائلته في الأرجنتين بعد أن سافر إلى هناك يوم 19 مارس الماضي، ليكون قريباً من والدته التي تمر بوعكة صحية.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن هناك ثلاثة أسباب تدفع هيغواين لرفض العودة إلى إيطاليا في التوقيت الحالي.

الخوف من كورونا

يشعر المهاجم الأرجنتيني بقلق شديد من الوضع الحالي في إيطاليا بسبب فيروس كورونا، وهو يعتقد أن العودة الآن ستكون فكرة خطيرة للغاية.

ويفضل هيغواين أن يعود فقط للضرورة القصوى، لكنه لا يرى حاجة لعودته ما لم يتم حسم الموقف من استئناف بطولة الدوري الإيطالي.

ويرغب مهاجم البيانكونيري في تنفيذ برنامج إعداد خاص في منزله، حيث إن العودة للتدريب مرة أخرى ليست أمراً ضرورياً.

معركة داخلية

وأضاف الموقع، أن هناك أزمة بين هيغواين وإدارة يوفنتوس في الوقت الحالي.

وتسعى إدارة البيانكونيري لاستبدال هيغواين بمهاجم جديد في الموسم المقبل، وهو ما أدى إلى عدم فتح ملف التمديد مع المهاجم الأرجنتيني.

وتسبب ذلك في انخفاض الرغبة لدى هيغواين في العودة من جديد ليوفنتوس في ظل هذه الظروف.

وعكة صحية

من ناحية أخرى، يريد هيغواين أن يكون بالقرب من والدته التي تمر بوضع صحي صعب حتى الآن.

ولا يريد هيغواين أن يبتعد عن والدته في هذا التوقيت إلا إذا لزم الأمر ذلك.

على الجانب الآخر، لا يشعر يوفنتوس بأي قلق حيال نية هيغواين، حيث يتم التواصل مع كل اللاعبين بشكل مستمر وهو لم يطلب بشكل رسمي عدم العودة إلى إيطاليا.