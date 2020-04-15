كواليس جديدة تكشف أسباب فشل عودة نيمار إلى نادي برشلونة

قالت إذاعة "كادينا سيرا" الإسبانية، إن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي برشلونة، فشلت في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، نتيجة خلافات مالية، إضافة إلى خوف إدارة البارسا من انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأشارت الإذاعة، في تقرير بثته، اليوم الأربعاء، إلى أن عرض برشلونة تضمن انتقال الفرنسي توديبو، والكرواتي إيفان راكيتيتش، نهائيا إلى باريس سان جيرمان، إضافة إلى إعارة الفرنسي عثمان ديمبلي، مع 110 ملايين يورو نقداً، إلا أن مسؤولي بطل فرنسا رفضوا العرض، وطلبوا الحصول على 130 مليون يورو.

وأكد التقرير أن نيمار كان مستعداً لدفع الـ20 مليون يورو، وهي الفارق بين عرض برشلونة وما يطلبه باريس سان جيرمان، إلا أن الصفقة فشلت في النهاية؛ لأن القيمة المرتفعة للعملية كان من الممكن أن تضع برشلونة تحت طائلة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا.

ونوهت "كادينا سيرا" إلى أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو رفض المخاطرة بإتمام الصفقة، التي لم تكن تتوقف فقط على الاتفاق مع باريس سان جيرمان، حيث كان هناك عنصر آخر يتعلق براتب نيمار السنوي في برشلونة، وهو ما كان سيضع البلوغرانا تحت طائلة العقوبات الخاصة باللعب المالي النظيف، كون قيمة الانتقال وراتب اللاعب لا ينفصلان من حيث الجانب الاقتصادي.

ولا يزال نادي برشلونة يريد استعادة نيمار في الصيف المقبل، بعد 3 سنوات قضاها في باريس سان جيرمان الذي ضم البرازيلي الدولي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.