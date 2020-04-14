والدة نيمار ليست وحدها.. سلوكيات عائلة النجم البرازيلي تثير الجدل دائمًا (صور)

ألقت العلاقة المثيرة للجدل التي أعلنتها والدة نيمار دا سيلفا، نادين جونكالفيز، 53 عامًا، مع عارض الأزياء "تياغو سيلفا"، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، الأضواء على أسرة النجم البرازيلي، من جديد، ودفعت الصحف العالمية إلى البحث عن الأمور الغريبة التي اشتهرت بها تلك العائلة.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن نيمار، ورغم صعوده الصاروخي في عالم كرة القدم منذ أن كان عمره 17 عامًا فقط مع ناديه البرازيلي السابق سانتوس، ووصوله إلى كونه أغلى لاعب في العالم، لم يتبرأ أبدًا من أصوله الفقيرة، ويعتز دائمًا بعلاقته مع أسرته، وبشكل خاص والدته وشقيقته رافاييلا.



وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن طلاق نادين جونكالفيز وزوجها "فاغنر ريبيو"، في العام 2016، بعد زواج استمر 25 عامًا، جعل نيمار أكثر ارتباطًا بوالدته، حيث ينشر دائمًا صورًا ولقطات فيديو معها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كما يرسم صورتها على ذراعه.

وأكدت أن العلاقة الوثيقة بين نيمار ووالدته نادين جونكالفيز دفعت الأخيرة إلى الحديث دون دبلوماسية أو خوف عن نجلها، في العديد من المناسبات.

وأبرزت الصحيفة تصريحات والدة نيمار عن عدم رضاها من المعاملة التي يلقاها في باريس سان جيرمان، وأنها تريد أن ينتقل نجلها إلى ريال مدريد الإسباني.

وتابعت بقولها:"على الجانب الآخر فإن حب نيمار الشديد لوالدته دفعه إلى مباركة علاقتها غريبة الأطوار مع شاب يصغرها بـ31 عامًا، كما أنه أصغر منه هو شخصيًا بـ6 سنوات".

ورصدت الصحيفة علاقة نيمار بشقيقته الصغرى رافاييلا، وقالت إن نيمار يعتبرها أقرب أصدقائه على الإطلاق.

وقالت "صن" إن نيمار لم يغب عن عيد ميلاد شقيقته خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث كان دائمًا ما يتعرض للإصابة أو الإيقاف مع حلول عيد ميلاد رافاييلا في نهاية يناير من كل عام".

وأشارت إلى حرص رافاييلا على رسم صورة شقيقها نيمار على جسمها، في إشارة إلى ارتباطها الشديد به.

ووصفت العلاقة بين نيمار ووالده ومدير أعماله في نفس الوقت، "فاغنر ريبيرو"، بأنها مميزة، حيث اعتبرت والده بمثابة "القوة الدافعة" وراء تحركات نيمار في كل قراراته التي اتخذها خلال مشواره الكروي حتى الآن.

وأشارت إلى أن نيمار أصبح أبًا عندما كان عمره 19 عامًا فقط، حيث رُزق بطفل اسمه "ديفي لوكا دا سيلفا"، من صديقته السابقة "كارولينا نغويرا"، في أحد مستشفيات مدينة "ساو باولو" البرازيلية العام 2011، وكانت الأم وقتها في السابعة عشرة من عمرها.

ونوهت إلى أن نيمار انفصل عن "كارولينا" قبل مولد نجله، إلا أن العلاقة بينهما لا تزال جيدة حتى الآن.

وقالت إن نيمار الصغير ربما يسير على خطى والده الكروية، حيث ظهر من قبل في مدرسة برشلونة للبراعم برفقة أبناء نجوم البارسا الكبار: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وجيرارد بيكيه.