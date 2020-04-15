صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وتشيلسي تهدد هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية وجود مفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي لإبرام صفقة تبادلية مدوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن برشلونة يريد ضم الفرنسي الدويل نغولو كانتي إلى صفوفه، في جزء من صفقة تتضمن انتقال نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار حاليا لبايرن ميونخ الألماني، إلى تشيلسي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن كوتينيو مطلوب بشدة في تشيلسي، وأن المباحثات بين الأطراف الثلاثة، برشلونة وتشيلسي من جهة، والبلوز ومدير أعمال اللاعب، تسير بصورة إيجابية للغاية، خاصة مع رغبة كوتينيو في العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، الذي شهد تألقه مع ناديه السابق ليفربول.

وأكدت أن مسؤولي برشلونة يرون أن كانتي سيكون الحل المثالي لأزمات خط الوسط في البلوغرانا، والذي يعاني من تقدّم سن التشيلي فيدال والكرواتي راكيتيتش، وكذلك سيرجي بوسكيتس، ويمكن أن يكون كانتي، 29 عاما، هو طوق الإنقاذ للبارسا في الموسم المقبل.

وتبلغ القيمة التسويقية للفرنسي كانتي 80 مليون يورو، في حين يريد برشلونة الحصول على 90 مليون يورو مقابل بيع كوتينيو، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تسهيل الصفقة التبادلية بين الطرفين.

ويريد نادي ريال مدريد ضم كانتي إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن دخول برشلونة على الخط من خلال صفقة كوتينيو يمكن أن يفسد مساعي الميرينغي.