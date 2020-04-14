برشلونة قد يضحي بهذا النجم لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

قالت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن نادي إنتر ميلان وضع شرطًا للموافقة على انتقال مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى نادي برشلونة الإسباني.

ويريد برشلونة الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز في الموسم المقبل، كي يكون خليفة للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، 33 عاماً، والذي ينتهي عقده رفقة البارسا في صيف 2021.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة إنتر ميلان طلبت الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، في جزء من صفقة تبادلية مع برشلونة لبيع لاوتارو مارتينيز.

وأكدت الصحيفة، أن وضع غريزمان في برشلونة لن يكون مستقرًا، في ظل رغبة البلوغرانا في ضم مارتينيز إضافة إلى البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما سيعقّد وضع اللاعب الفرنسي الدولي، الذي لم يقدّم المستوى المطلوب منه خلال الموسم الجاري، بعد انتقاله من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى البارسا مقابل 120 مليون يورو مطلع الموسم الجاري.

وبحسب التقرير، فإن إدارة إنتر ميلان تعلم أن برشلونة سيكون في موقف مالي حرج للغاية كي يحسم صفقتي لاوتارو مارتينيز ونيمار، وبالتالي فإنه سيكون بحاجة إلى بيع بعض نجومه، وعلى رأسهم غريزمان والبرازيلي فيليبي كوتينيو، لتمويل الصفقات الجديدة.

ويملك لاوتارو مارتينيز شرطاً جزائيًا في عقده بقيمة 111 مليون يورو، ولكن مسؤولي برشلونة يريدون التفاوض حول المبلغ، أو حسم ضم مهاجم التانغو عبر صفقة تبادلية، لتقليل التكلفة المالية.

وأكدت "غازيتا ديلو سبورت" أن موقف إنتر ميلان من ضم غريزمان سيكون معقدًا، في ظل رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم اللاعب إلى صفوفه لتعويض الرحيل المتوقع للبرازيلي نيمار.

من جهة أخرى دخل السويدي ألكسندر إيزاك البالغ عمره 20 عاما على رادار برشلونة ليكون بديلا في حال فشل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقالت محطة " SER كتالونيا" الإذاعية يوم الثلاثاء إن المهاجم السويدي سيكون بديلاً لمارتينيز في ظل اعتراض برشلونة ووكيل أعمال اللاعب الشاب أنه موجود على طاولة النادي الكتالوني.

ويسعى برشلونة وكذلك ريال مدريد ومانشستر سيتي للتعاقد مع مارتينيز رغم أن عقده مع إنتر ميلان مستمر حتى عام 2023 ويتضمن بندًا بقيمة 111 مليون يورو كشرط جزائي.

ويرى النادي الكتالوني في المهاجم الأرجنتيني الشاب البالغ عمره 22 عاما خليفة للأوروغواياني لويس سواريز الذي سيرحل قريبا عن النادي بسبب تقدمه في العمر.

ويملك المهاجم السويدي شرطا جزائيا في عقده بقيمة 70 مليون يورو ويملك بروسيا دورتموند الألماني بندا يسمح له بإعادة الشراء في 2021 مقابل 30 مليون يورو.

وعلى الرغم من ذلك، يملك إيزاك الكلمة الأخيرة بشأن مستقبله ويمكنه رفض العودة إلى دورتموند، وهو ما قاله بالفعل في مقابلة سابقة.

ويرحب برشلونة بالمهاجم الشاب الذي ظهر لأول مرة في الليغا هذا الموسم مع ريال سوسيداد لكن سعره المرتفع ورغم ذلك النادي الكتالوني يمكنه الدخول في مفاوضات مع ريال سوسيداد لحسم الصفقة وتقليل المقابل المالي.