صحفي إيطالي شهير يحلل موقف ميسي ومارتينيز في سوق الانتقالات‎

كشف صحفي إيطالي شهير موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، ومواطنه لاوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فابريزيو بيازين، المحلل والصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار إنتر ميلان، إن موقف كلا النجمين، سواء ميسي أو لاوتارو مارتينيز، لن يشهد أي تغيير في الموسم المقبل.

وأشار بيازين، في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام إيطالية وإسبانية، إلى أن ميسي لن يرحل عن برشلونة في الموسم المقبل، رغم وجود تقارير تشير إلى رغبة إنتر ميلان في ضم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

وأضاف بقوله: "لم أصدق أبدا أن ميسي سيرحل عن برشلونة وينتقل إلى إنتر ميلان، لم أغير رأيي في ذلك، وهذه الصفقة مستحيلة، ميسي سيبقى في برشلونة ولن يرحل".

وحول موقف لاوتارو مارتينيز، قال بيازين: "برشلونة يرغب في ضم لاوتارون ولكن اللاعب لم يطلب الرحيل عن إنتر ميلان، وسوف يبقى في صفوف النيراتزوري".

وأكد بيازين أن الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي، المعار لباريس سان جيرمان الفرنسي، لن يبقى مع إنتر ميلان، وكذلك الحال بالنسبة للبلجيكي الدولي رادغا ناينغولان المعار حاليا لكالياري، حيث من المتوقع أن يرحل اللاعبان نهائيا عن النيراتزوري.