ماركا: برشلونة يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل عثمان ديمبلي

قالت صحيفة "ماركا" إن نادي برشلونة الإسباني سيضطر للإبقاء على المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الموسم المقبل على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة كان منفتحا على فكرة بيع ديمبلي لتوفير ميزانية لتعاقدات الصيف المقبل، لكن تراجع أسعار اللاعبين بعد الأزمة التي ضربت الأندية بسبب فيروس كورونا غير قرارات النادي الكتالوني.

وأشارت "ماركا" إلى أن ديمبلي، البالغ من العمر 22 عاما، قد يظل مع برشلونة، إذ تفكر إدارة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في إبقاء اللاعب لموسم آخر على الأقل.

وبسبب الإصابات المتكررة لديمبلي، والأزمة المالية، فإن أي ناد لا يستطيع دفع 60 مليون يورو لشراء ديمبلي، وهي القيمة التي حددها برشلونة، للتخلي عن اللاعب.

وأردفت الصحيفة: "قبل الإصابة الأخيرة، التقى وكيل ديمبلي إدارة برشلونة لمناقشة إمكانية رحيل اللاعب الصيف المقبل، وتم الاتفاق على أن مستقبل عثمان سيحدد وفقًا لمستواه ولياقته، لكن لم يتخيل أي طرف أن يتعرض اللاعب لإصابة جديدة تبعده 6 أشهر".

وشارك ديمبلي في 9 مباريات فقط الموسم الحالي مع برشلونة.

وتابعت: "تعرض ديمبلي لـ7 إصابات عضلية منذ انتقاله لبرشلونة، وهذا الأمر يكفي لإبعاد أي ناد يسعى للتعاقد معه، لأن ذلك سيكون مخاطرة كبيرة".

وتعاقد برشلونة مع ديمبلي صيف العام 2017 من بروسيا دورتموند، مقابل 124 مليون يورو.

وبالمجمل، لعب ديمبلي مع برشلونة 74 مباراة، سجل فيها 19 هدفا، وصنع 17.