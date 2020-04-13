راكيتيتش نجم برشلونة يفتح النار: "لست حقيبة بطاطس"

كشف الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش، نجم نادي برشلونة الإسباني، موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري، في ظل التقارير التي تتوقع رحيله عن "كامب نو" قريبا.

وأجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" حوارا مطولا مع راكيتيتش، عبر السكايب، حيث يتواجد نجم برشلونة حاليا في كرواتيا، في ظل توقف النشاط الكروي على الصعيد العالمي، جرّاء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، "كوفيد 19".

وأكد راكيتيتش أنه يتمنى استئناف المسابقات في أقرب فرصة ممكنة، ويريد أن يتوّج رفقة برشلونة بالدوري الإسباني، الليغا، ودوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

واعترف راكيتيتش أنه مرّ ببعض الصعوبات هذا الموسم مع برشلونة، سواء مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي، أو الحالي كيكي سيتين.

وأكد أنه تأثر نفسيا بابتعاده عن التشكيل الأساسي لبرشلونة في الفترة التي قاد خلالها فالفيردي البلوغرانا هذا الموسم قبل إقالته بعد خسارة كأس السوبر الإسباني في جدة، وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية مع سيتين كانت صعبة أيضا بالنسبة له، كي يعتاد على طريقة اللعب الجديدة التي يرغب مدرب ريال بيتيس السابق في تطبيقها مع الفريق.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيرحل عن برشلونة وينتقل إلى ناديه السابق إشبيلية، قال راكيتيتش: "هناك ارتباط شديد بيني وبين إشبيلية، وبالتحديد المدينة، أسرتي تقيم هناك، وقلت من قبل أنه سيكون حلما جميلا لو ارتديت قميص إشبيلية مرة أخرى".

وأضاف: "ولكن القرار ليس قراري وحدي في الانتقال إلى إشبيلية، ولم يحدث أي تفاوض رسمي حول انتقالي إلى هناك، المدير الرياضي للنادي الأندلسي مونشي وجميع مسؤولي إشبيلية لديهم رقم هاتفي، ولم يتصل بي أحد حتى الآن، رغم أن عيد ميلادي كان خلال الأيام القليلة الماضية".

وحول وجهته المستقبلية، وما إذا كانت إنجلترا أو إيطاليا، أو الاستمرار في إسبانيا، تابع راكيتيتش بقوله: "أتفهم الموقف العام بالنسبة للأندية الأوروبية في ظل الأزمة المالية الحالية، ولكنني لست حقيبة بطاطس يضعها الآخرون حيث يريدون، أريد أن أكون في مكان أحبه وأحتاج أن أثبت فيه نفسي، وأشعر فيه بالاحترام والراحة النفسية مع أسرتي. مستقبلي أقرره بنفسي، وبصراحة لا أحب الطريقة التي تضعني أمام الأمر الواقع رغما عني، وأرفضها تماما".

وكان راكيتيتش قريبا من الرحيل عن برشلونة مطلع الموسم الجاري في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي لاستعادة البرازيلي نيمار، إلا أن رفض اللاعب وإدارة النادي الفرنسي معا، تسبب في فشل الصفقة خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الأخير.

وينتهي عقد راكيتيتش، البالغ من العمر 32 عاما، مع برشلونة في صيف 2021، علما بأن سعره يبلغ حاليا 20 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".