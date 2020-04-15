وكيل كريم بنزيما يؤكد تمديد عقد اللاعب مع ريال مدريد حتى 2022

أكد كريم دزايري، وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أن موكله مدد عقده حتى صيف 2022 بشكل رسمي، وقبل لقاء مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال دزايري لإحدى القنوات الفرنسية: "بنزيما مدد عقده حتى 2022 بشكل رسمي".

وحسب صحيفة "آس" فالمهاجم الجزائري الذي كان عقده الحالي ينتهي صيف 2021 مدد عقده لمدة موسم واحد، حيث سيكون عمره 34 عاما في صيف 2022، وهي السن التي قد تدفعه للتفكير في طريقة لإنهاء مسيرته.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن سبب عدم إعلان ريال مدريد لتمديد عقد بنزيما كان بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي والحجر الصحي المفروض على الجميع في إسبانيا، ولقيمة المهاجم الفرنسي في الفريق والتي تستحق أكثر من مجرد بيان بشأن التمديد.

وحسب الصحيفة، فإدارة ريال مدريد كانت تخطط لإقامة مؤتمر صحفي يخصص للإعلان عن تمديد عقد المهاجم الفرنسي، والذي يعتبر ثالث قادة الفريق بعد سيرجيو راموس ومارسيلو وتأجل ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولا يعتبر تأجيل الإعلان عن تمديد عقد بنزيما تغييرا في رأي إدارة الفريق، لكنها ترغب في تكريم اللاعب من خلال إعلان تمديد عقده بحفل يليق بتاريخه وقيمته في الفريق.

وقضى بنزيما 11 موسما في ريال مدريد لعب خلالها 501 لقاء سجل خلالها 241 هدفا وقدم 119 تمريرة حاسمة وتوج بـ18 لقبا برفقة الفريق، وهي 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 في كأس العالم للأندية و3 سوبر أوروبي ولقبان للدوري الإسباني ولقبان لكأس ملك إسبانيا و3 ألقاب للسوبر الإسباني.

ويفكر المهاجم الفرنسي بإنهاء مشواره في فريقه السابق أولمبيك ليون والذي توج برفقته سابقا بـ7 ألقاب.