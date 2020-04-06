بصوره مع زيدان وكريم بنزيما.. سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي يستعيد ذكريات احترافه في فياريال

حرص سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، على استعادة ذكريات احترافه في صفوف فياريال الإسباني خلال عام 2018.

ونشر الدوسري، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، مقاطع فيديو متنوعة خلال خوضه التدريبات مع فياريال وأثناء تقديمه لمشجعي النادي الإسباني، وأخرى أثناء تفاعله مع الجماهير وتحيتهم.

كما نشر نجم الهلال العديد من الصور خلال فترة احترافه القصيرة في صفوف الفريق الإسباني، إذ استعاد ذكريات مواجهة ريال مدريد، ونشر صورا مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان والمهاجم كريم بنزيما.

وكان الدوسري، صاحب الـ28 عاما، خاض تجربة احترافية قصيرة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في صفوف فياريال الإسباني بداية من يناير 2018، للاستعداد للمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم التي أُقيمت في روسيا.