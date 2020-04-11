وكيل أعمال كوتينيو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

حدد كيا غورايشيان، وكيل أعمال فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، وجهة الدولي البرازيلي المقبلة إذ أكد أن اللاعب سيعود للدوري الإنجليزي وبالتحديد إلى أحد أندية لندن.

ونفى غورايشيان في مقابلة مع شبكة ”سكاي سبورتس“ اهتمام كوتينيو باللعب في باريس سان جيرمان رغم العرض الفرنسي الذي قد يدخل ضمن صفقة تبادلية بين برشلونة والنادي الباريسي يكون مواطنه نيمار طرفا فيها ليعود إلى ”كامب نو“.

وأشار وكيل كوتينيو، من بين أمور أخرى، إلى أن خطط الدولي البرازيلي لا تمر عبر الدوري الفرنسي، موضحا: ”سيسعد كوتينيو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تحديدا أحد أندية لندن“.

وأكد ليفربول، فريق كوتينيو السابق الذي تألق بين صفوفه، في أكثر من مناسبة أنه لا يريد استعادة لاعب الوسط المهاجم من جديد.

وأصر غورايشيان على أنه لن يؤثر على أي قرار يتخذه كوتينيو، على الرغم من حقيقة أنه اعترف بأنه مشجع بارز لآرسنال ويحافظ على علاقة كبيرة مع المدفعجية.

وقال: ”حقيقة أنني من مشجعي آرسنال ليس سرا، ليس لدي أي مكان أفضله يذهب له فيليب. أنا لا أحاول دفعه أو دفع أي لاعب أمثله إلى ناد أو آخر. كل شيء هو خياره. تفاوضنا مع النادي كثيرا عندما خاض فيليب مباراة في دوري الأبطال في لندن“.

وقال وكيل كوتينيو: ”الدوري الممتاز شيء لطالما استمتع به، وكان يحب اللعب هناك وربما يحب اللعب مرة أخرى. السؤال الآن هو ما ستكون عليه الظروف المالية لجميع الأندية ، بما في ذلك برشلونة وجميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا وباء فيروس كورونا“.

يذكر أن تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وكلاهما من لندن أبديا اهتماما بالتعاقد مع كوتينيو الصيف الحالي لكن هل حقا سينقل إلى آرسنال.