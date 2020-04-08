تطورات جديدة في المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي حول صفقة كوتينيو

كشفت صحيفة ”سبورت“ كواليس جديدة في المفاوضات الجارية حالياً بين ناديي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، فيما يتعلق بصفقة انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم البلوغرانا إلى البلوز في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن المفاوضات بين الطرفين تتطور بصورة إيجابية، خاصة مع رغبة برشلونة في بيع اللاعب، إضافة إلى أن تشيلسي يرى أن كوتينيو سيكون جزءاً أساسياً من مشروع البلوز للعودة إلى المنافسة على البطولات المحلية والقارية مرة أخرى.

وأضافت بقولها: ”هناك اتفاق بين برشلونة وتشيلسي على أن يرحل كوتينيو إلى ستامفورد بريدج الموسم المقبل، على سبيل الإعارة، مقابل 30 مليون يورو، إلا أن هناك نقطة لا تزال موضع خلاف بين الطرفين“.

وأشارت إلى أن برشلونة يريد أن يكون هناك بند ”إلزامي“ في عقد إعارة كوتينيو، يقضي ببيع كوتينيو في نهاية الموسم المقبل مقابل 60 مليون يورو، كي يصل البلوغرانا إلى الرقم الذي حدده سلفاً لبيع البرازيلي الدولي بـ90 مليون يورو، كحد أدنى للصفقة.

وأكدت أن مسؤولي تشيلسي لا يفضلون وضع بند الشراء بصورة إلزامية في عقد إعارة كوتينيو، ولا تزال المفاوضات جارية حتى الآن للوصول إلى حل وسط في هذه النقطة تحديداً.

وتابعت بقولها: ”يعلم مسؤولو برشلونة أنه سيكون من الصعب حالياً بيع كوتينيو نقداً بـ90 مليون يورو، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها الأندية الأوروبية، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، ”كوفيد 19″، وغموض موقف استئناف الموسم الحالي“.

ويلعب كوتينيو حالياً في صفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، وأبلغ مسؤولو النادي البافاري إدارة برشلونة أنهم لا يرغبون في تفعيل بند شراء اللاعب بـ120 مليون يورو في نهاية الموسم.

وانتقل كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ البلوغرانا.

في سياق مختلف قام جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بإبعاد نائبه إيميلي روسود، وإينريكي تومباس مسؤول الإدارة الاقتصادية وأمين المال في إطار خطة لإعادة تشكيل إدارة الفريق وتعيين أشخاص أكثر وفاء له كما جاء في تقارير إعلامية.

وكانت إقالة إيميلي روسود مفاجأة لكون نائب الرئيس كان مرشحا لخلافته في منصبه في انتخابات 2021 وكان مرشح الاستمرارية.

وخرج روسود بتصريحات لإذاعة “ سير “ الكاتالونية وقال: ”اتصل بي بارتوميو وقال لي أنه يرغب في إعادة تشكيل المجلس وأن له تحفظات على بعض المديرين ومن بينهم أنا، وقال لي أن هناك تسريبات للصحافة أزعجت اللاعبين وأني أتساءل عن عمل المديرين“.

وأضاف روسود: ”تحدثت مع بارتوميو أني أتحدث للصحافة وليست مخبر، ولم أنتقد اللاعبين أبدا، وبالنسبة للمديرين قلت له كما في أي شركة هناك أشخاص أفضل من آخرين“.

وانتقد نائب رئيس برشلونة طريقة الإقالة وقال: ”لم أحب طريقة الإخبار، ليس من الحكمة أن يكون عبر الهاتف وليس في لقاء مباشر، فالأسباب التي أعطاني بارتوميو ليست منطقية“.

وأكد إيميلي روسود أنه فعلا كان مرشحا للرئاسة لكن المجلس الحالي دون مصداقية وقال: ”صحيح أني كنت مرشحا للرئاسة في إطار الاستمرارية وكنت سأكون سعيدا بذلك ولأكون رئيسا لبرشلونة، لكني لم أقدم ترشيحي من بين عدة أمور ولتوضيح الموقف فهذا المجلس قد لا تكون له مصداقية كافية“.

ونفى روسود أن يكون طالب الرئيس بالاستقالة بعد فضيحة “ برشلونة غيت “ وقال: ”لم نناقش نهائيا إقالة الرئيس أو استقالته، طلبنا فقط أن يتم تقديم الانتخابات وحصلت على موافقة الأغلبية لكنه لم يفعل ذلك، المجلس هو إطار للعمل ولا أحد يرغب في أن تكون معارضة لكن هناك نقاش لكل القضايا“.