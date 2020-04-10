أوباميكانو يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

دخل ريال مدريد في صراع مع غريمه التقليدي برشلونة على التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب الفرنسي دايوت أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا والذي ينتهي عقده مع لايبزيغ الألماني العام المقبل .

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن اللاعب أعرب بالفعل عن رغبته بمغادرة النادي الألماني رغم أهميته للمدير الفني الشاب يوليان ناغلسمان الذي اعتمد عليه في هزيمة توتنهام هوتسبير في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وكان أحد أهم اكتشافات الموسم الحالي.

ويتمتع أوباميكانو ببنية جسدية رائعة ويتميز بالسرعة والقوة والقدرة الكبيرة في ألعاب الهواء ويمرر الكرة بشكل أكثر من رائع.

لكن بعد رفض تجديد عقده مع لايبزيغ لن يجد النادي الألماني سبيلًا من بيعه هذا الصيف وقد يصل الرقم إلى حوالي 50 مليون يورو.

لكن برشلونة سينافسه غريمه التقليدي ريال مدريد على ضم اللاعب، حيث يرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي أن مواطنه هو البديل الطبيعي لسيرجيو راموس ورفائيل فاران لعدم اقتناعه بميليتاو على الإطلاق.

كما أن ناتشو فرنانديز لا يدخل ضمن خطط زيدان ما يجعل أوباميكانو صفقة لا غنى عنها للعام الجديد بالنسبة لريال مدريد وكذلك برشلونة الذي يراه خليفة مناسبًا للمخضرم جيرارد بيكيه.